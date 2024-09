Les mémoires de JoJo racontent la célébrité pop et ses sinistres obstacles

Pour Joanna « JoJo » Levesque, la vie a été une succession de hauts et de bas. En apparence, la chanteuse était autrefois le portrait du rêve américain : un contrat d’enregistrement à 12 ans, deux albums à succès dont les singles sont entrés à jamais dans le panthéon des classiques de la pop moderne, des rôles dans des films majeurs aux côtés de Robin Williams et Emma Roberts. Mais la dynamique a ralenti : à chaque victoire qu’elle a accumulée pendant son adolescence, elle a dû faire face à une cascade de revers qui l’ont amenée à remettre en question non seulement son avenir dans l’industrie de la musique, mais aussi sa foi dans le monde et, souvent, dans ses proches.

Levesque retrace l’arc de sa vie tumultueuse dans ses premiers mémoires « Over the Influence », disponible aujourd’hui via Hatchette BooksAppliqué à son histoire, le titre fait référence aux thèmes qui imprègnent le récit : les addictions de ses parents et la façon dont elles l’ont affectée ; les mains autoritaires de l’industrie de la musique guidant sa carrière et ses décisions artistiques ; et l’influence que ses propres émotions ont eu sur les périodes de dépression et d’autodestruction.

« C’était vraiment cathartique et juste un exercice pour surmonter ma peur d’être vu, de me mettre en avant », raconte Levesque, 33 ans. Variété de « Over the Influence », qu’elle a écrit en 18 mois à partir de journaux qu’elle a tenus au fil des ans. « Mon histoire est-elle suffisamment intéressante ? Suis-je capable de la raconter ? Et puis, je savais que je devais surmonter tous les obstacles que je me suis mis devant moi. »

« Over the Influence » est une lecture viscérale et sincère, racontée avec clarté et conscience de soi. Pour ceux qui ont suivi sa carrière, les mémoires offrent des aperçus révélateurs de son ascension en tant que jeune pop star prometteuse confrontée à d’innombrables obstacles, de sa mère manager réticente à son refus de quitter son label Blackground Records. Au fil de son récit, elle se souvient de ses histoires de toxicomanie, de ses relations passionnées et d’un chemin résilient pour reprendre le contrôle de sa carrière, souvent découragée par des cadres changeant de label ou des managers autoritaires.

Après avoir presque signé avec Britney Spears et avoir réenregistré ses deux premiers albums pour enfin prendre le contrôle, Levesque met tout à nu dans « Over the Influence », un récit édifiant sur la façon dont le talent n’est qu’une petite pièce d’un puzzle beaucoup plus grand pour maintenir une carrière durable dans l’industrie de la musique.

Écrire un mémoire à 33 ans signifie que vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Comment vous est venue l’idée d’écrire ce livre ?

Eh bien, c’est exactement ce qui m’est venu à l’esprit, je me suis rendu compte que cette année, ma 33e année, cela fera 20 ans que j’ai sorti mon premier album. La plupart des gens de mon âge n’ont rien fait depuis 20 ans, n’ont pas eu de carrière depuis 20 ans. Je pense donc que l’origine de cela est que j’ai passé une grande partie de ma vie, la majorité de ma vie, à me sentir si confus et à me demander ce que je faisais, ce que cela signifiait, ce qui se passait. J’ai l’impression d’avoir été déplacé et il y a eu beaucoup de confusion. Je pense donc que j’ai voulu donner un sens à tout cela en le mettant sur papier. J’ai pris conscience de beaucoup de thèmes en écrivant ceci, des choses qui revenaient sans cesse dans ma vie, peut-être des choses dont je n’avais pas conscience à l’époque.

Un thème récurrent dans le livre, que beaucoup seront surpris d’apprendre, est que vous n’avez jamais été sûr de vos singles principaux. Même en repensant à « Leave (Get Out) », vous n’étiez pas entièrement convaincu. Cela a fait surgir l’idée de contrôle, ou de manque de contrôle, sur votre carrière. Comment avez-vous vécu ces moments avec votre musique et les gens qui vous disaient de prendre une direction ou une autre ?

Eh bien, c’est un peu stressant de partager à quel point j’ai été incertain pendant une grande partie de ma carrière. Je me sentais très convaincu dans certains domaines, mais je sentais que je n’avais pas le soutien nécessaire pour me battre pour ce que je ressentais dans mon cœur, et je me demandais alors si ce que j’avais dans le cœur était ce que je devais faire ou si j’écoutais les opinions de ceux qui ont eu beaucoup de succès à maintes reprises. Je pense que lorsque quelque chose fonctionnait vraiment à un très jeune âge, et que je n’en étais pas sûr, cela donnait le ton pour moi. Comme si les autres en savaient plus. Donc, depuis lors, ça a été un parcours déroutant, parce que oui, je n’ai pas aimé mon premier single pendant les premiers mois. Et puis, quand les autres ont commencé à l’aimer, je me suis dit : OK, j’ai tort et je peux trouver quelque chose à aimer dans ça. Finalement, je l’ai aimé et j’en suis reconnaissant, je passe de bons moments avec lui et je m’y connecte beaucoup plus, parce que j’ai traversé beaucoup de merdes.

Il y a des moments profondément personnels dans ce livre sur votre mère et votre père, relatant les disputes que vous avez eues et les efforts que vous avez faits pour les aider. Comment avez-vous vécu le fait de revisiter ces souvenirs, de les mettre en mots et de vous rendre si vulnérable ?

En fait, le plus important, c’est que ma mère aille bien. J’ai donc essayé de gérer ça avec beaucoup de compassion et d’empathie, mais c’était aussi un véritable tournant dans ma vie, car j’avais l’impression d’être responsable du bonheur, du bien-être et même de la vie de mes parents. Et je pense que c’est beaucoup trop de pression, et je pense que je voulais partager ça parce que je sais que je ne suis pas la seule personne à avoir été un peu parentisée étant enfant, et plus j’en parle, plus d’autres personnes me disent qu’elles ont vécu ce genre d’expériences. On ne sait jamais vraiment ce que quelqu’un traverse. En apparence, ils peuvent être au sommet du monde, mais ils peuvent vivre beaucoup de choses en coulisses. Donc oui, je suis vraiment curieuse de savoir comment les gens réagissent à ces choses, car j’aime mes parents. J’ai blessé des gens, j’ai été blessée, c’est justement ce dont je voulais parler, c’est que nous sommes capables de tout un tas de conneries différentes.

Vous semblez très mesuré dans vos propos sur votre carrière, notamment en ce qui concerne Blackground et vos tentatives de sortir de cette zone de flou avec eux. Était-ce une approche concertée dans l’écriture du livre, pour rester mesuré ?

Non, ce n’est pas un effort concerté dans le livre. Je pense que si j’avais rendu ce livre plus salace, il aurait pu se vendre plus d’exemplaires, mais ce n’est pas ce que je suis. Mais j’ai fait tellement d’efforts pour pouvoir me sentir bien au cours des 10 dernières années, et la vérité est que parfois, je me suis sentie comme une victime, parfois, j’ai été une méchante. Différents scénarios. Donc il y a eu des moments où j’étais vraiment, vraiment en colère. Où j’étais vraiment amère et si engourdie et si en colère et si moralisatrice et si prétentieuse que je pouvais à peine bouger. La vérité est que je ne pense pas que je serais capable d’avoir cette vie que j’aime et dont j’apprécie, ni l’accès, la carrière et la connexion que j’ai avec mes fans si ce n’était pas pour Blackground, si ce n’était pas pour [producer] Vincent [Herbert]pour les gens qui m’ont permis d’avoir cet impact. Il a fallu leur foi. Donc ça n’a pas vraiment été mesuré. Une autre vérité est que l’on m’a tellement inculqué pendant ce procès de ne pas dire de la merde, et qu’il se passait des choses effrayantes en coulisses que je devais me soucier de ma sécurité, que cela fait désormais partie de moi.

Le livre omet certains moments de votre vie, comme votre nomination pour le rôle principal dans « Hannah Montana », mais vous évoquez des souvenirs de votre quasi-signature avec Britney Spears. Comment avez-vous déterminé ce qui avait le plus de sens pour raconter votre histoire ?

C’était juste ce que je pensais être important pour moi. Je voulais partager des choses dont je n’avais pas vraiment parlé. Je dirais que c’était le discernement qui s’est produit, que des gens qui me soutenaient depuis longtemps se demandaient peut-être pourquoi je n’avais pas joué plus. C’est parce que j’étais tellement défoncé à l’époque. Je passais des auditions et je m’écrasais et je ne faisais pas vraiment de mon mieux, parce que j’étais profondément déprimé. Je voulais partager certaines choses qui se sont passées en coulisses, mais la vie ne se résume pas à ce que l’on voit. Elle parle de ce qui se passe en coulisses, et c’est ce qui m’intéresse. Je voulais parler de certaines choses autour de l’ère « Jumping Trains », de l’album qui n’est jamais sorti, et pourquoi « Mad Love » semble un peu décousu. Je voulais parler de choses que je voulais que mes fans sachent.

Dans le livre, vous parlez du clip de « The Other Chick » qui n’est jamais sorti et de l’enregistrement de 200 chansons qui ramassent la poussière quelque part.

Je suis vraiment très touchée par cela.

Dans le mauvais sens ?

Je ne veux pas penser aux choses en ces termes. J’en suis profondément blessée. Ça m’a fait mal. Ça m’a appris à ne pas trop m’enthousiasmer pour les choses. À être mesurée. À ne pas vendre la peau de l’ours avant qu’il n’éclose. À ne pas trop m’attacher à quoi que ce soit. Et c’est sûr que « The Other Chick » n’est pas sorti et que j’ai fait des compromis en me disant « ouais, on peut sortir cette chanson… ». C’est une super chanson mais j’étais mal à l’aise avec le sujet à l’époque, ça me semblait un peu bizarre. Et puis perdre tout ce poids pour le clip et m’entendre dire que je n’étais pas assez belle, c’était assez blessant. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça ne me semblait pas juste.

La fin du livre vous montre dans une situation agréable, où vous trouvez la paix dans tout cela, car on a l’impression qu’une grande partie de l’histoire parle de troubles et d’incertitudes. Donc, d’une manière générale, avez-vous l’impression d’être dans une meilleure situation maintenant, après avoir repensé à tout ce que vous avez vécu ?

C’est un cadeau d’avoir atteint la trentaine, d’avoir réussi à passer la vingtaine. Je me sens beaucoup plus à l’aise et confiante quant à qui je suis, où je suis, ce que j’ai été et à tout assumer. Je me sens vraiment beaucoup mieux et moins effrayée. J’avais tellement peur, et je pense que lorsque vos plus grandes peurs se réalisent, lorsque vous avez perdu votre poste dans votre carrière, lorsque vous avez perdu des gens proches de vous, lorsque vous avez l’impression que tout est une merde… Je suis passée par là. Et c’est pourquoi les moments de joie, de paix et de connexion signifient tant pour moi maintenant, parce que ce n’est pas toujours comme ça. Ça n’a pas toujours été comme ça. Et je pense que c’est ma gratitude, juste quelque chose en laquelle je crois et que je garde près de moi. Il y a beaucoup de confusion, et je ne laisse plus autant cela entrer dans mon système.

Quelle est la prochaine étape pour vous musicalement ?

Je vais bientôt sortir de nouveaux morceaux. Après avoir fait « Moulin Rouge » l’année dernière, je suis allée en studio et j’ai commencé à travailler sur des trucs. Vivre à New York m’inspire beaucoup, donc je vais bientôt sortir de nouveaux morceaux et ensuite je veux partir en tournée. Faire ma propre musique me manque vraiment. C’est amusant de faire cette comédie musicale avec jukebox et de chanter des millions de chansons d’autres personnes, mais chanter mes propres morceaux me manque. Donc ce sera pour bientôt.