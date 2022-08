Les mémoires de Jared Kushner relatent les frustrations liées à la négociation d’un accord commercial avec le Canada

Les membres de l’administration Trump fulminaient contre leurs homologues canadiens lors de la renégociation de l’ALENA au sujet de la fréquence des fuites parues dans la presse.

Les Américains ont insisté pour que ces pourparlers commerciaux se déroulent discrètement à la table des négociations. Ils évitaient les conférences de presse, parlaient rarement aux journalistes et laissaient les tweets occasionnels de Donald Trump de mauvaise humeur parler au nom des États-Unis.

Un nouveau mémoire expose la perspective américaine sur ces pourparlers à huis clos.

Le livre du gendre présidentiel et cadre supérieur Jared Kushner a obtenu l’équivalent littéraire d’une exécution ritualisée dans une critique de livre très peu flatteuse du New York Times qui se moquait de son écriture en bois et de son aveuglement volontaire aux aspects les plus sombres de l’héritage de Trump.

Le livre comble certaines lacunes sur un événement historique important pour le Canada : il décrit les faux départs dans les négociations commerciales; frustrations avec les Canadiens; et comment l’affaire s’est soldée par deux acronymes qui se tordaient la langue pour un nom.

Briser l’histoirele livre de Kushner, décrit une méthode de la folie de Trump, attribuant aux menaces sporadiques du président d’annuler l’ALENA la création d’une pression précieuse sur le Canada et le Mexique.

Il reconnaît également la folie dans la méthode.

Un tweet en colère de Trump a bloqué les pourparlers avant même qu’ils ne commencent. Début 2017, les pays nord-américains ont prévu une annonce à l’amiable de nouvelles négociations commerciales lors d’un événement à trois pays à la Maison Blanche.

Lorsque Kushner a appelé le chef de cabinet du premier ministre Justin Trudeau pour confirmer les plans, Katie Telford a demandé s’il était toujours allumé : « N’avez-vous pas vu ses tweets ce matin?”

En fait, Kushner n’avait pas vu la menace publique de son beau-père d’annuler les réunions avec le dirigeant mexicain à moins que le Mexique ne paie pour un nouveau mur frontalier ; la réunion a été annulée.

Plus tard dans la journée, il a déclaré que Trump s’était rendu compte que cela aurait pu être une erreur et a dit à Kushner en plaisantant à moitié: “Je ne peux pas vous faciliter la tâche.”

Kushner et sa femme Ivanka Trump ont tous deux occupé des postes de direction à la Maison Blanche malgré le fait qu’ils soient nouveaux venus en politique. (Carlos Barria/Reuters)

Les tweets, puis le drame

Des mois plus tard, il y a eu un autre lancement cahoteux. Trump a demandé au personnel de rédiger des documents pour mettre fin à l’ALENA original.

Trump était en fait indécis quant à l’opportunité d’aller jusqu’au bout lorsque quelqu’un – Kushner soupçonne qu’il s’agissait du sceptique commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro – a divulgué la nouvelle sur le site Web Politico, dans l’espoir de faire pression sur le président pour qu’il le fasse.

Les aspects de ce qui s’est passé ensuite sont déjà connaissance publique: Trudeau et son homologue mexicain Enrique Peña Nieto ont appelé Trump, le suppliant de ne pas le faire, l’avertissant que cela provoquerait le chaos, et après quelques heures frénétiques, tout le monde a accepté de lancer des pourparlers de renégociation.

Ce qui est moins connu, c’est que Trump a conçu ces appels, selon le livre.

Ce qui s’était passé, c’est que le secrétaire à l’Agriculture pro-commerce Sonny Perdue avait déjà persuadé Trump de ne pas annuler l’ALENA ; il a montré à Trump une grande carte et a expliqué que cela écraserait les agriculteurs des zones rurales qui le soutiennent.

Trump avait besoin d’un moyen de sauver la face pour reculer devant sa menace.

La solution? Appelez ces dirigeants étrangers au téléphone pour qu’ils plaident avec lui ; Kushner a appelé Telford et un collègue mexicain et a déclaré que leurs patrons devraient téléphoner de toute urgence à Trump.

“Sentant que Trump cherchait une solution, j’ai [said]: “Et si je demandais au président Peña Nieto et au premier ministre Trudeau d’appeler tout de suite et de vous demander de ne pas annuler l’ALENA, vous pourrez alors publier une déclaration disant que vous leur donnerez le temps de négocier”, a écrit Kushner.

“La crise immédiate s’est calmée.”

C’était en avril 2017. Des pourparlers officiels ont commencé plus tard cet été-là. Après des mois de négociations, les Américains sont devenus de plus en plus agacés par la prétendue réticence du Canada à bouger sur des questions clés.

Kushner a déclaré qu’il avait demandé à l’homme d’affaires milliardaire Steve Schwarzman d’appeler Trudeau et de lui dire que les Canadiens prenaient un risque sérieux: “Ils jouent au poulet avec le mauvais gars”, a-t-il déclaré à Schwarzman.

Il a dit que l’homme d’affaires l’avait rappelé quelques heures plus tard: “Trudeau, il a dit: ‘J’ai reçu le message haut et fort.'”

Une équipe canadienne s’est rendue à Washington et Telford a déclaré qu’il y avait trois obstacles à un accord: les tarifs américains sur l’acier au Canada, la nécessité d’un mécanisme de règlement des différends et les produits laitiers.

Chrystia Freeland, vue ici s’adressant à des journalistes à l’extérieur du bureau commercial des États-Unis en 2018. Des responsables américains ont fulminé contre le Canada pour avoir bloqué les pourparlers et divulgué des détails de négociation confidentiels aux journalistes. (Kévin Lamarque/Reuters)

L’équipe américaine éclate à Freeland

Le livre décrit comment les responsables américains se sont énervés lors des dernières séances de négociation avec la principale politicienne canadienne dans les pourparlers, Chrystia Freeland.

Il a été rapporté qu’une Américaine a fait irruption à Freeland pour avoir marché lentement pendant ces séances, perdant patience lorsqu’elle a commencé à discuter droits de chasse à la baleine pour les Inuits.

Le livre place le récit américain dans les archives publiques.

“Une série de négociations de plus en plus frustrantes”, c’est ainsi que Kushner l’a décrit. Il a dit que Freeland lirait des notes gribouillées à l’encre sur sa main, puis laisserait ses responsables s’entretenir avec le chef du commerce américain Robert Lighthizer sur les détails techniques.

“Tout en [she was] refusant de s’engager dans des changements de fond”, a écrit Kushner.

“A la suite de ce théâtre, elle marcherait jusqu’aux marches de l’USTR [U.S. Trade Representative] construire et tenir une conférence de presse en plein air, en prononçant des platitudes comme “Je suis payé en dollars canadiens, pas en dollars américains”.

À ce stade, les États-Unis se sont préparés à deux résultats : un accord entre le Mexique et les États-Unis ou un accord à trois pays. Kushner dit que Peña Nieto a également dit à Trudeau que ses représentants avançaient trop lentement et que le Mexique signerait.

Puis, le 26 septembre, Trump saccagé Freeland lors d’une conférence de presse et a menacé de punir les automobiles canadiennes avec des tarifs.

Kushner écrit : “Moins d’une heure plus tard, les Canadiens nous ont fait une offre par écrit. Après 16 mois de blocage, ils étaient enfin prêts à parler des détails.”

Pourtant, lorsqu’il a montré l’offre canadienne à Lighthizer, le chef du commerce américain a déclaré: “Ce sont des ordures! Ils ne veulent pas conclure d’accord.” Kushner a dit qu’il avait suggéré d’appeler Telford pour expliquer pourquoi c’était irréalisable: “” Non “, a riposté Lighthizer.”

Après qu’un accord a finalement été conclu, les dirigeants nord-américains l’ont officiellement signé lors d’une réunion du G20 en Argentine fin 2018. (Kévin Lamarque/Reuters)

“Je veux qu’il s’appelle l’USMCA”

Après des réunions le lendemain matin, cependant, Kushner a appelé Telford, et ils ont réglé certains irritants de longue date. Le chef de cabinet de Trudeau a rappelé une heure plus tard et a déclaré: “Le premier ministre va accepter l’accord.”

Une fois l’accord conclu, Trump a fait une dernière demande.

“Je veux qu’il s’appelle le USMCAComme [the] Corps des Marines des États-Unis.”

Freeland et le reste du gouvernement canadien ont refusé d’utiliser ce nom, continuant de l’appeler « le nouvel ALENA », ou par l’acronyme, ACEUM.

Kushner attribue au style du président le mérite d’avoir produit un meilleur accord pour les États-Unis : le nouvel accord fixe des plafonds sur la production d’automobiles à bas salaires au Mexique ; laisse un peu plus de produits laitiers américains entrer au Canada; et force des révisions du pacte une fois par décennie.

« Négocier un accord commercial, c’est comme un jeu de poulet, avec des conséquences réelles. L’autre partie doit croire que vous allez sauter d’une falaise. Nous avons réussi parce que Trump était absolument prêt à mettre fin à l’ALENA – et le Mexique et le Canada le savaient. » il écrit. “Son style a mis beaucoup de gens mal à l’aise, y compris ses alliés au Congrès, des dirigeants étrangers et ses propres conseillers, mais il a conduit à des résultats sans précédent.”

Un responsable canadien impliqué dans les pourparlers a déclaré qu’Ottawa savait exactement ce qu’il faisait en tergiversant : le Canada était conscient que les États-Unis voulaient un accord rapidement, avant la fin de 2018.

Officiel canadien: Nous avons intentionnellement vidé l’horloge

L’équipe de Trump espérait conclure les pourparlers alors que les républicains contrôlaient toujours le Congrès avant les mi-mandats de 2018 et avant l’entrée en fonction d’un nouveau président mexicain.

“La vérité, c’est que nous vidions l’horloge”, a déclaré un Canadien impliqué. “Trudeau ne nous a jamais demandé de conclure un accord final. Il a toujours dit [get] le bon accord ou pas d’accord.”

Le gouvernement canadien s’est montré plus circonspect lorsqu’on lui a demandé un commentaire officiel sur le livre de Kushner : dans un communiqué envoyé par courrier électronique, une porte-parole de Freeland a déclaré que l’équipe canadienne avait travaillé dur pour une bonne affaire et était justifiée par son approche ferme.

Les parties les plus juteuses du livre de Kushner comprennent des chroniques de coups de couteau dans le dos et de guerres de territoire à la Maison Blanche de Trump.

Ennemis du bureau : Steve Bannon, à gauche ; Kushner, c’est vrai. Le livre relate les coups de poignard dans le dos et les luttes intestines qui sévissaient à la Maison Blanche de Trump. (Kévin Lamarque/Reuters)

En particulier, il dépeint l’ex-assistant Steve Bannon comme un intrigant instable qui a décidé de faire virer Kushner par fuite des demi-vérités peu flatteuses à son sujet à la presse.

Il écrit que Bannon se présente malhonnêtement comme le gardien de la flamme idéologique trumpienne, et Kushner comme un intrus libéral, alors qu’en réalité, Bannon a rejoint l’équipe Trump à la fin de la campagne de 2016, longtemps après que ses politiques aient été définies.

Eviter le 6 janvier

Les événements historiques du 6 janvier 2021 méritent à peine une mention. Kushner dit qu’il revenait du Moyen-Orient et qu’il n’a réalisé que tard dans la journée la gravité de la prise d’assaut du Capitole.

Des éléments clés de l’héritage de Trump sont pratiquement ignorés dans le livre. Comme sa tentative d’annuler les élections de 2020 qui ont abouti à la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021, vue ici. (Léa Millis/Reuters)

La revue du New York Times a qualifié le livre de Kushner de sélectif égoïste, sa prose sans âme, évitant les détails clés peu flatteurs de l’épitaphe politique de Trump.

“Kushner ignore presque entièrement le chaos, l’aliénation des alliés, la violation des lois et des normes, les flirts avec les dictateurs, la perte complète du leadership moral de l’Amérique, etc.”, a déclaré la revue.

“Ce livre est comme une visite d’une majestueuse maison en bois du XVIIIe siècle, aujourd’hui incendiée jusqu’à ses fondations, qui se concentre uniquement sur ce qui reste au milieu des cendres et s’en réjouit : les deux baignoires brûlées, l’allée en gravier et la boîte aux lettres. La fidélité de Kushner à Trump reste absolue.”