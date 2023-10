Les mémoires de Jada Pinkett-Smith établissent un record sur Tupac

Jada Pinkett-Smith a fait la une des journaux la semaine dernière avant la publication de ses mémoires. Digne ce mardi 17 octobre.

Les bombes révélées dans le livre de Pinkett-Smith incluent la révélation qu’elle et Will Smith sont séparés depuis 2016, son combat débilitant contre la dépression et la transparence autour de sa relation avec le regretté rappeur et acteur Tupac Shakur. Dans une interview avec Janeé Bolden, directrice principale du contenu de BOSSIP, Jada a parlé de sa motivation derrière la rédaction de ses mémoires, des conseils qu’elle a reçus de Will et de la raison pour laquelle elle pensait qu’un mariage entre elle et Pac n’aurait jamais fonctionné.

Alors que les critiques de Pinkett-Smith l’ont accusée d’avoir humilié son mari, Will n’a certainement pas été aveuglé par aucune de ses révélations.

« Je lirai le livre en entier », a déclaré Pinkett-Smith à BOSSIP. «Il était probablement l’un des premiers à avoir lu le livre en entier. Ma fille le lit maintenant. MC Lyte, elle le lit. je l’ai donné à [Queen] Latifah à lire. Ma petite amie Toni Braxton l’a lu, quelques-uns de mes partenaires commerciaux l’ont lu. Trey et Jaden ne l’ont pas encore lu, mais ma mère est en train de le lire maintenant, mais elle a lu toutes ses parties avant même que je les rende.

En fait, Jada nous a dit que l’expérience de Will en écrivant ses propres mémoires à succès, Volontéen 2021, a fait de lui l’un de ses plus grands alliés dans son expérience d’écriture de livres.

« Il m’a juste aidé à comprendre le processus psychologique de tout cela », a déclaré Jada à BOSSIP. «Il m’a juste mis au courant des avantages de l’écriture du livre et ensuite, des zones délicates. Il dit : ‘Tu vas être vraiment émotif.’ revenir en arrière n’est pas toujours facile.

Dans Digne, Jada offre plus d’informations et de perspectives sur certains de ses moments les plus scrutés publiquement, comme son « enchevêtrement » avec August Alsina, et ses réactions au moment des Oscars 2022 où Chris Rock a plaisanté sur ses cheveux et a ensuite été giflé par Will lors de l’émission télévisée. . Elle remet même les pendules à l’heure sur les rumeurs passées selon lesquelles elle et Will étaient des échangistes ou des barbus et précise qu’Alsina n’était pas la meilleure amie de son fils, comme cela a été rapporté à certains endroits. Cependant, Jada nous a dit que remettre les pendules à l’heure n’a jamais été sa motivation pour écrire Digne.

« Ce n’est pas pour cela que j’ai écrit ce livre », a déclaré Pinkett-Smith à BOSSIP. « Je savais que dans le livre, pour raconter mon histoire, cela en ferait partie, parce que je me disais ‘si tu étais un étranger en train de lire une histoire sur Jada, comme si tu ne mentionnais pas certaines choses, je serais déçu en tant que lecteur. J’ai dû sortir de moi-même. Je me suis dit : « Tu devrais probablement aborder ce sujet », mais il n’était pas nécessaire de remettre les pendules à l’heure. C’était plutôt comme si vous souhaitiez partager votre histoire avec le public, il y a juste certaines choses que vous devez donner aux gens ce qu’ils cherchent à savoir. Cela n’en fait qu’une partie.

Chose intéressante, Jada nous a dit que la partie la plus difficile de l’écriture Digne Elle ne revenait pas sur ses points les plus bas, ne revivait pas sa dépression, la perte traumatisante d’amis et de membres de sa famille ou les défis liés à la haute pression d’un mariage hollywoodien. Pinkett-Smith dit qu’elle est devenue la plus émouvante en écrivant sur les matriarches de sa famille et en réfléchissant à leurs voyages avec une nouvelle perspective.

« En pensant à mes grands-parents, à mes grand-mères, Shirley et Marion et à mon arrière-grand-mère, en pensant à leurs voyages en tant que femme maintenant », se souvient Jada, faisant référence à un moment du livre où sa grand-mère paternelle refuse de permettre à son fils toxicomane, Le père de Jada. «Je me souviens avoir été très ému en pensant à ma grand-mère qui mettait ce sac en papier rempli de nourriture sur le porche pour son fils.» « Remonter le temps comme ça a été un moment vraiment difficile pour moi parce que je me disais : ‘Et si c’était Jaden ?' », a poursuivi Jada. «Cela m’a vraiment brisé le cœur parce que j’ignorais tellement, en tant qu’enfant, à quel fardeau elle faisait face juste devant moi et j’ai ensuite vraiment appris comment j’ai fait en sorte que certains de mes comportements continuent de bouger. Elle devait continuer à bouger. Elle devait revenir à la table, agir comme si elle n’était pas affectée et continuer à avancer. Je sais que cela lui a brisé le cœur de devoir faire ça.

«Je pense simplement à certaines de ce que les femmes avant moi ont dû traverser et, en tant que femme maintenant, je reconnais les conséquences que cela a coûté, la force qu’elles portaient, vous savez, qui coule vers moi et les sacrifices qu’elles ont faits pour que je puisse faire ce que je fais. C’était donc l’une des parties les plus difficiles de l’écriture du livre. Il y a eu beaucoup de moments difficiles. Le livre entier lui-même plonge dans l’obscurité du manque d’estime de soi, donc c’est tout simplement brut ! »

