Les mèmes ‘Twitter Down’ s’accumulent après une brève panne de l’application Blue Bird

Twitter était en panne pour de nombreux utilisateurs en Inde dimanche, certains signalant que leurs délais n’étaient pas actualisés et que de nombreux comptes étaient affichés comme inexistants. Selon un rapport Livemint, Downdetector a montré 2 838 pannes hier vers 19 heures. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, la plateforme est enlisée dans la polémique. La panne s’est produite après que le nouveau patron de Twitter a déclaré dans un message crypté : “Les bots auront une surprise demain.” Aujourd’hui, Twitter Inc relancera une version remaniée de son service d’abonnement Twitter Blue à un prix plus élevé pour les utilisateurs d’Apple, a rapporté Reuters. .

Alors que Twitter tombait en panne, Desis a maintenu la tradition de longue date de faire des mèmes à ce sujet. Beaucoup ont effrayé pour savoir si Twitter était tombé… en tweetant à ce sujet.

Pendant ce temps, la saga Twitter Files continue. Elon Musk a partagé plus d’informations via “Twitter Files 3.0”, en se concentrant sur le moment où le compte Twitter de l’ancien président américain Donald Trump a été suspendu et sur la façon dont Twitter a activement répondu aux demandes du FBI pour supprimer les tweets.

Plus tôt, Musk avait révélé “Twitter Files” et “Twitter Files 2.0”, soulignant comment Twitter avait reçu des ordres du bureau du président américain pour supprimer l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden qui avait été publiée dans le New York Times. Il a également été révélé que les employés de Twitter avaient créé des listes noires secrètes, limitant activement la visibilité de certains comptes et même des sujets tendance sans en informer les utilisateurs.

