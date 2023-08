Les mèmes Mugshot de Donald Trump les plus drôles, les plus fous et les plus mesquins

Enfermez-le !

Celui de tout le monde bourdonnant sur Donald TrumpLa photo au visage renfrogné de a déclenché une vague hilarante de blagues, de mèmes, de remix et de vidéos sur les réseaux sociaux.

Ce que voient les nuggets de poulet dans mon micro-ondes à 3 heures du matin : pic.twitter.com/4nzuueZwuS – Kristi Yamaguccimane (@TheWapplehouse) 25 août 2023

L’ancien président s’est rendu à la prison du comté de Fulton à Atlanta après avoir été inculpé de 13 chefs d’accusation, dont violer la loi sur le racket de l’Étatsollicitant un fonctionnaire public pour qu’il viole son serment, conspirant pour usurper l’identité d’un fonctionnaire public, conspirant en vue de commettre un faux au premier degré et conspirant pour déposer de faux documents découlant d’allégations selon lesquelles il aurait enfreint la loi en tentant d’annuler le résultat de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

TRUMP MUGSHOT JUSTE TOMBE #TrumpMugshot pic.twitter.com/vnbhxA8Amh – Le projet Lincoln (@ProjectLincoln) 25 août 2023

Dans les archives de la prison, Trump est répertorié comme un homme blanc de « 6’3 » avec des cheveux « blonds ou fraise » et pesant. 215 livres-Oui, tu l’as bien lu.

Il n’y a aucune chance que Trump mesure 6’3” et pèse 215 livres. pic.twitter.com/UCadH2lawQ -Sawyer Hackett (@SawyerHackett) 24 août 2023

Si Trump pèse 215 livres, alors nous vivons dans un appartement violet sur la lune.

Trump a partagé la désormais célèbre photo sur son Twitter Compte X, marquant son premier tweet depuis janvier 2021, date à laquelle il avait été banni du site de réseau social à la suite de l’attaque du Capitole du 6 janvier.

Selon le PATrump est entré dans l’histoire en tant que premier ancien président des États-Unis à être accusé d’une photo alors qu’il faisait face à des accusations criminelles.

Naturellement, Trump et son équipe ont utilisé la photo virale pour collecter des fonds, un autre exemple brillant de leur politique éhontée.

« C’était une photo parfaite, une belle photo. Je ne pense pas qu’une photo d’identité ait jamais été aussi parfaite et aussi belle. En fait, les gens viennent vers moi les larmes aux yeux et me disent : « Monsieur, je n’ai jamais vu une photo aussi belle et parfaite », croyez-moi.

~ Donald Trump#TrumpMugShot pic.twitter.com/s1rqbkm8TG – cαηα∂α нαтεs тя☭мρ (@Trump_Detester) 25 août 2023

Quand tout a été dit et fait, Trump a été libéré sous caution de 200 000 $ et a lancé un discours avant de se précipiter vers son avion.

« Merci beaucoup d’être ici. Je crois vraiment que c’est un jour très triste pour l’Amérique et que cela ne devrait jamais arriver. Si vous contestez une élection, vous devriez pouvoir contester une élection. Je pensais que les élections étaient truquées, des élections volées, et je devrais avoir parfaitement le droit de le faire. Comme vous le savez, vous avez observé de nombreuses personnes au fil des années faire la même chose, que ce soit Hillary Clinton, Stacey Abrams ou bien d’autres. Lorsque vous disposez de cette grande liberté grâce à la contestation, vous devez pouvoir le faire, sinon vous risquez d’avoir des élections très malhonnêtes.

Pensez-vous que Trump va enfin être incarcéré ?