Les mèmes les plus hilarants d’Internet recréés dans la vraie vie sont aussi drôles que vous le pensiez

À l’ère du boom des médias sociaux, les mèmes sont devenus un phénomène viral qui constitue désormais l’une des principales sources de divertissement sur Internet. Au départ, les mèmes étaient limités aux images et aux slogans, mais ils sont maintenant partagés sur une gamme plus large évoluant vers des GIF élaborés, des défis et des vidéos sensationnelles virales. Maintenant, un internaute qui ne se lasse pas des mèmes en ligne a récemment décidé de les inculquer dans la vraie vie de la manière la plus hilarante. L’utilisateur a littéralement transformé sa maison en une terre de mèmes majeure en collant des découpes de mèmes viraux à différents endroits de sa maison.

La vidéo commence par la première découpe du fiasco des Oscars 2022 de Will Smith et Chris Rock. Dans lequel, la main de la renommée de Men In Black était attachée à la serrure d’une porte. Pendant ce temps, le visage du comédien Chris Rock était attaché à l’autre extrémité de la serrure de sorte que lorsque quelqu’un essaie de verrouiller la porte, la main de Smith repose sur le visage de Rock. Un autre mème viral utilisé était le visage en pleurs de la légende de la NBA Michael Jordon qui a été placé juste devant le robinet de sorte qu’il le capture en train de pleurer les yeux pleins de la rivière. Des interrupteurs d’éclairage aux toilettes en passant par les poubelles, divers mèmes découpés ont été placés aux endroits les plus inattendus de la maison avec une toute nouvelle signification hilarante qui leur est attachée. Regardez la vidéo ci-dessous :

Les mèmes dans la vraie vie 📹 @rudywillingham pic.twitter.com/IgQKHSD8dB — 9GAG ❤️ Memeland (@9GAG) 19 juillet 2022

Le clip viral a laissé les internautes en grand écart, tandis qu’une partie d’Internet a été impressionnée par l’idée, beaucoup ont inondé le message d’émoticônes rieurs. Un utilisateur a écrit: “C’est tellement hilarant.”

C’est tellement hilarant 😂😂😂😂😂 – KingAy3 (@KingAYE090) 19 juillet 2022

Un autre a ajouté: «Cela devrait être frappé dans NFT. C’est juste rare.

cela devrait être frappé en NFT. C’est juste rare@9GAG — Cryptonien (@anderso41077806) 20 juillet 2022

Un autre a commenté: “Je ne sais pas si vous vous lasserez de ces mèmes après avoir vérifié d’innombrables mèmes dans memeland.”

je ne sais pas si vous vous lasserez de ces mèmes après avoir vérifié d’innombrables mèmes dans memeland @on9eth — Béthanie😸 ❤️ Ultivers | Memeland (@BethanyMontminy) 24 juillet 2022

Le clip qui a amassé plus de 4 lakh de vues sur le site de micro-blogging a été partagé sur la page meme officielle de 9GAG.

