Les mèmes hilarants de Twitter au Pakistan lors de leur défaite contre l’Inde lors de la Coupe du monde T20 sont tout

Le Pakistan est passé très près de gagner contre l’Inde lors du match de la Coupe du monde T20 au MCG dimanche, mais Virat Kohli avait d’autres plans. Kohli a claqué un 82 * invaincu après que l’Inde ait été éliminée alors qu’elle poursuivait le 160 du Pakistan. Avec 31/4 au tableau, Kohli a trouvé un partenaire à Hardik Pandya qui l’a soutenu pour un partenariat de 113 points qui a changé le cours de la course. chasse.

Bien sûr, le grand match n’a pas été exempt de controverses puisque le dernier over de la rencontre à indice d’octane élevé joué par Mohammad Nawaz a produit des moments en faveur de l’Inde, à la grande déception de l’équipe pakistanaise et de ses fans. Nawaz a eu 16 points à défendre. Un six déposé par Kohli a été qualifié de non-balle par les arbitres, et trois points complétés par Kohli lors du coup franc suivant ont été comptés comme trois byes malgré le fait qu’il ait été roqué par Nawaz – ce n’était pas le jour du Pakistan, en bref.

A lire aussi : « Nous nous sommes fait voler » : Twitter pakistanais s’est effondré sur l’absence de balle « controversée » à Virat Kohli

Au milieu du drame sur le terrain et des hashtags brûlants sur les réseaux sociaux, une section de fans de cricket pakistanais qui commentait en direct le match a produit des mèmes hilarants.

L’époque de Shoaib Malik et Kamral Akmal était si paisible, à mi-chemin entre le match – nous saurions avec certitude que nous perdons, il est donc préférable d’éteindre les téléviseurs. Ces nouveaux mecs nous font rester jusqu’au dernier bal. Donc contraire à l’éthique. — Hamd Nawaz (@_myocardium_) 23 octobre 2022

Nous n’avons pas de jours de triche 🙄 https://t.co/zFa6friGAg – Careem Pakistan (@CareemPAK) 23 octobre 2022

les pakistanais se réveillent et commencent immédiatement à regarder ind vs pak comme avez-vous même essayé d’être heureux aujourd’hui – siza (@shvzac) 23 octobre 2022

Le démon de la paralysie du sommeil de ce soir pic.twitter.com/KHdTn0zV7O — Sabah Bano Malik (@sabahbanomalik) 23 octobre 2022

comment ça n’est pas sorti ??? pic.twitter.com/EGMwUsYqSP – siza (@shvzac) 23 octobre 2022

SHAHEEN – NASEEM – RAUF Pâtes indiennes : pic.twitter.com/0CiMC2EulT — Qasim Mubashir (@qasimmubashir12) 23 octobre 2022

Dieu, c’est un tyran tellement chaud qu’il pourrait me laisser lire pendant un an et je me présenterais toujours chez lui à 2 heures du matin, je le jure https://t.co/K2ZYjKAIs8 — Sabah Bano Malik (@sabahbanomalik) 23 octobre 2022

A lire aussi : Ashwin quittant calmement le large contre le Pakistan lors de la dernière balle du match était un mouvement “sous-estimé”

ooper Allah neechay dharti hêtre mai haris rauf – nma (@namaloomafraaad) 23 octobre 2022

Moi en route pour allumer le stade et les arbitres en feu pic.twitter.com/F4LZbAiI6x — ا (@gharajapardesi) 23 octobre 2022

Asli chachas jaidaad pe qabza kartey hain aur ifti chacha dil pe – abdallah (@BehtareenInsan) 23 octobre 2022

Deux choses que vous ne pouvez jamais prévoir

1. Cricket pakistanais

2. Mon résultat – Syed Ali Zaryab (@DoritosIlysm) 23 octobre 2022

Le grand batteur Sachin Tendulkar s’est rendu sur Twitter et a félicité Kohli pour ses efforts au Melbourne Cricket Ground. Le Master Blaster a déclaré que c’était la meilleure manche de Kohli de sa vie. Il a également écrit sur les six sensationnels de Kohli sur la cinquième balle de l’avant-dernière par Haris Rauf.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici