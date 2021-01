Combien vaut un mème? S’il s’agit d’un dogecoin, il aura peut-être bientôt autant de valeur que de l’argent réel.

Dogecoin, tout comme Bitcoin, est une pièce numérique utilisée pour les transactions électroniques. Doge est une référence au meme «doge» et a une image du shiba inu dessus. C’est une crypto-monnaie, une forme de monnaie numérique qui, tout comme le bitcoin, permet des transactions peer-to-peer sur un réseau décentralisé.

Depuis sa création, Doge a également été utilisé pour donner de l’argent à des associations caritatives. Ceux-ci comprenaient l’équipe jamaïcaine de bobsleigh 2014 qui n’avait pas les moyens de se rendre aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, un pilote de Nascar nommé Josh Wise et un projet d’eau potable au Kenya appelé Doge4Water.

Au sommet de la popularité du mème en 2013, Palmer, un spécialiste du marketing australien, a fait une blague combinant deux des sujets les plus discutés sur Internet: la crypto-monnaie et Doge. Il a acheté le domaine Dogecoin.com et a téléchargé un Shibe photoshoppé sur une pièce.

« Si vous voulez faire de Dogecoin une réalité, contactez-nous », a déclaré le site Web. À l’autre bout du monde, Billy Markus, ingénieur logiciel chez IBM, a pris contact et a mis Dogecoin en direct.

Dogecoin a grimpé de plus de 60% au cours des dernières 24 heures et a connu une augmentation de 1421% du volume des transactions selon la société de données cryptographiques CoinMarketCap.

Le prix de pointe du Dogecoin en 2018 était d’environ deux cents, juste avant qu’il ne s’effondre avec le reste de la crypto-monnaie. Les rapports suggèrent qu’au début de 2019, Dogecoin avait perdu près de 90% de sa valeur et se négociait pour une fraction de centime, jusqu’à présent.

Le prix du Dogecoin a fortement augmenté après que les traders de Reddit l’aient ciblé dans le but de répéter les hausses d’actions sans précédent dans des sociétés fortement court-circuitées comme GameStop et AMC.

Tout le monde sur Twitter en ligne avec le mème avait hâte de « devenir Elon Musk » du jour au lendemain. Les mèmes ont augmenté presque autant que le prix de la crypto-monnaie.

Les utilisateurs de Reddit sur le forum CryptoCurrency et les discussions de SatoshiStreetBets ont fait référence aux efforts de « WallStreetBets » pour faire sortir les magasins de Wall Street des actions fortement en court-circuit et ont exhorté les gens à acheter Dogecoin.