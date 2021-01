Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) lors de l’inauguration du président Joe Biden. | Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

L’ère Biden a commencé avec les mèmes sains de Bernie.

La présence du sénateur Bernie Sanders à l’investiture du président Joe Biden a fait plus que signaler son soutien à Biden après une campagne présidentielle durement disputée en 2020. Il a prouvé que si Biden a peut-être triomphé en tant que «Everyman relatable» d’un océan à l’autre, Bernie reste le «Everyman relatable» d’Internet.

Vêtu d’un épais pardessus marron (immortalisé dans le « Je te demande encore une fois»Vidéo de la campagne), Bernie a engendré des mèmes qui ont proliféré sur les réseaux sociaux tout au long du jour de l’inauguration. Il l’a fait uniquement en se présentant et en étant lui-même – un peu grincheux, habillé, fatigué et las du monde.

Fondamentalement, il a résumé les humeurs de nombreux Américains après les horreurs en cascade de 2020 et les premières semaines de 2021.

Bernie habillé comme si l’inauguration était sur sa liste de choses à faire aujourd’hui, mais ce n’est pas toute sa journée. pic.twitter.com/wCRyoxU3V2 – Reeezy (@MsReeezy) 20 janvier 2021

Une photo de Sanders assis blotti sur sa chaise socialement distante lors de la cérémonie de prestation de serment de Biden était particulièrement convaincante pour les créateurs de mèmes, donnant l’impression qu’il avait réclamé sa place et était prêt à faire le hayon dans un avenir prévisible.

Vous avez un endroit formidable à Tanglewood, sans bouger pic.twitter.com/yPCGhI25pY – Paul Grellong (@paulgrellong) 20 janvier 2021

(Tanglewood est un célèbre lieu et festival des arts de la scène du Massachusetts, une destination préférée des amateurs de musique classique et d’autres types artistiques.)

L’isolement approprié à la pandémie de Sanders, ses mitaines marron à motifs et son expression vaguement insatisfaite de «vieil homme crie au capitalisme» – seulement partiellement visible au-dessus de son masque chirurgical – se sont combinés pour produire le mème du jour. Bernie assis sur sa chaise est rapidement venu remplacer le public qui regardait à la maison.

Comment je souhaite m’habiller: Comment je m’habille réellement: pic.twitter.com/8lAA8X7u78 – jorden (@jordeeeeeen) 20 janvier 2021

Comment je me sens en tenant le stand du bar très fréquenté quand tous mes amis sont en retard. pic.twitter.com/X6JPdMC3qK – Berrak Sarıkaya (@BerrakBiz) 20 janvier 2021

« Cela aurait pu être un e-mail » pic.twitter.com/kn68z6eDhY – Ashley K. (@AshleyKSmalls) 20 janvier 2021

Écoutez, Sanders est un progressiste vocal vêtu de vêtements confortables qui en a assez de la politique centriste – tout comme tant de personnes qui se sont connectées pour voir Biden prêter serment et devenir le 46e président des États-Unis. Cette même relativité avait déjà été un atout énorme lors de la primaire démocrate de 2020, lorsque la campagne de Sanders a profondément résonné auprès de grandes communautés de téléspectateurs de gauche.

Quelque chose à propos de l’image de Sanders demandant sincèrement des votes, Notting Hill-style, bien que vêtu de tons de terre sans prétention et sans prétention, a fait du mème « Je vous demande encore une fois » un succès auprès des milléniaux, de la génération Z et des personnes extrêmement en ligne à travers le spectre politique. Même si vous n’étiez pas d’accord avec sa politique, il était facile de comprendre le sentiment de lassitude du monde qu’il semblait émaner, car il nous a de nouveau demandé de tout, de la bière aux égratignures du ventre.

Voir ce post sur Instagram 1 garçon croustillant pls @budlight #crispyboys #ImGettingPaidForThis Un post partagé par Shitheadsteve (@shitheadsteve) le 31 janvier 2020 à 14h00 PST

Au moment où les primaires étaient terminées et que Sanders n’était plus sur la piste de la campagne, il avait commencé à utiliser le mème lui-même.

Je vous demande encore une fois de porter un masque. – Bernie Sanders (@BernieSanders) 24 juillet 2020

Et après tout le battage autour du dernier mème portant un manteau de Bernie, That Coat a immédiatement fait tourner les têtes lorsqu’il s’est présenté en le portant à l’inauguration de Biden. Il n’était donc peut-être pas surprenant que de nouveaux mèmes aient commencé à émerger immédiatement.

BERNIE: que dois-je porter pour l’inauguration

WIFE: que diriez-vous de cette veste que vous portiez pour le mème

BERNIE: ok pic.twitter.com/NgJW0quBqU – Everett byram (@rad_milk) 20 janvier 2021

J’ai consacré beaucoup de temps à faire des recherches à ce sujet et je dois informer tout le monde que le sénateur possède au moins 3 manteaux entiers. pic.twitter.com/TERPL2BInS – ramasseur de laine semi-pro (@earational) 20 janvier 2021

Un aspect révélateur des mèmes d’inauguration de Bernie était la façon dont de nombreux créateurs de mèmes ont clairement révélé leurs racines libérales ou de gauche sur la côte Est.

Dans le yoga juif, cette pose est: attendre ma femme chez Loehmann pic.twitter.com/Qik7wsZ0ad – Chandra Steele (@ChanSteele) 20 janvier 2021

NYC Instagram est si rapide pic.twitter.com/Br6TarGXXb – Rania Said (@rania_tn) 20 janvier 2021

Là encore, Sanders est un socialiste démocratique de la côte Est, et les mèmes qu’il engendre n’auraient pas autant de succès si nous ne pouvions pas l’imaginer en train de prendre le métro, de faire du shopping dans le grand magasin local ou d’attendre en ligne.

Bernie s’est habillé pour faire la queue au bureau de poste. pic.twitter.com/tVgFQisnWy – Clare Malone (@ClareMalone) 20 janvier 2021

L’inauguration a eu lieu deux semaines seulement après l’insurrection surréaliste et terrifiante du 6 janvier au Capitole, et les mèmes semblaient projeter que Sanders n’était pas là pour célébrer dans un moment difficile, mais pour terminer le rituel et se remettre au travail.

Il a dit que certains d’entre nous ont un EMPLOI https://t.co/Jd162baBbU – 21 Lakyn (@OgLakyn) 20 janvier 2021

Tout comme ils l’ont fait tout au long de 2020, les mèmes Bernie ont fourni à de nombreux Américains un point d’entrée pour le jour de l’inauguration dans un moment politique chargé. Il peut y avoir une quantité extraordinaire d’incertitude et d’anxiété dans un avenir proche, mais Bernie et son pardessus fiable offrent une familiarité, un réconfort et une chaleur indispensables (jeu de mots).

En d’autres termes, Bernie nous demande une fois de plus de s’identifier à lui. Et une fois de plus, les citoyens américains Extremely Online ont répondu à l’appel.