Les mèmes ‘Dilli Ki Sardi’ deviennent viraux au milieu d’une forte baisse de température dans la capitale nationale

La saison d’hiver est enfin là alors que Delhi a connu le Noël le plus froid en huit ans dimanche avec des vents glacials inaugurant l’une des premières conditions de «journée froide» de la saison. La station météorologique de Safdarjung a enregistré un maximum de 16,2 degrés Celsius, soit cinq degrés de moins que la température normale à Delhi pendant cette période. La température minimale a été enregistrée à 5,3 degrés Celsius, soit trois points en dessous de la normale. Le département météorologique indien (IMD) a également émis une alerte jaune lundi, prévoyant une baisse des conditions froides avec des parties isolées encore témoins de conditions de vague de froid.

Avec une forte chute de température dans la capitale nationale, les habitants de Delhi ont recours aux médias sociaux pour partager leurs expériences par temps froid. Les mèmes inondent le site de micro-blogging alors que les internautes ne peuvent s’empêcher de lâcher des blagues hilarantes et des commentaires comiques pour transformer la forte température en quelque chose de léger et de mauvaise humeur ! Les tendances « Dilli Ki Sardi » (Delhi’s Winter) sur Twitter en tant que Desis sont riches en mèmes contrairement à la température « basse » de la ville.

“D’accord l’hiver, tu gagnes. Assez déjà !!!” a partagé un Twitterati pour mettre en avant “Dilli Ki Sardi”. Un autre utilisateur a déclaré : “La vie a des hauts et des bas mais la température à Delhi n’a que des bas”.

Un utilisateur des médias sociaux a dit : « Dilli ki sardi>>>>>>>>> », tandis que le quatrième a écrit : « Sérieusement. Se réveiller du razai (couverture) est difficile en hiver… Dilli ki Sardi.”

Sérieusement. Se réveiller du razai est difficile en hiver… Dilli ki Sardi— Balvinder Goswami (@petalsbuds) 23 décembre 2022

Avec le premier jour froid et la première vague de froid pour Delhi, les responsables ont déclaré que le brouillard était le résultat de vents de surface forts qui ont récemment frappé la ville. Ils ont déclaré: «Cela a conduit à une présence de brouillard semblable à un nuage pendant la journée, et cela a maintenu le maximum en dessous de la normale. Les vents forts du nord-ouest soufflant à Delhi sont également extrêmement froids et ont entraîné une baisse rapide des températures la nuit.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici