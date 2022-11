Les mèmes “Delhi Pollution” deviennent viraux sur Twitter alors que l’AQI va de mal en pis

L’indice global de qualité de l’air de Delhi s’élève à 525, ce qui est extrêmement dangereux. Au milieu de l’aggravation de la situation, le ministre de l’Environnement de Delhi, Gopal Rai, a annoncé le travail à domicile obligatoire pour cinquante pour cent des employés du gouvernement de Delhi. Pour les bureaux privés, un avis sera émis à cet effet. Il a également annoncé que les départements des recettes tiendront des discussions avec les marchés pour voir comment les horaires du marché peuvent être ajustés. Cependant, comme toujours, des milliers de personnes ont été vues en train de partager des mèmes sur la sensation de sortir alors que l’air qui les entoure est dangereux. Alors que certains parlaient des dangers de l’asthme et de la bronchite, certains en plaisantaient.

“Je viens de consommer 32 cigarettes aujourd’hui. #delhi », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Fumer à Delhi est plus sain que de faire du yoga à Delhi.” Regarde:

Fumer à Delhi est plus sain que faire du yoga à Delhi – Sagar (@sagarcasm) 4 novembre 2022

Je viens de consommer 32 cigarettes aujourd’hui. #delhi 🚬 pic.twitter.com/Ru9dI3IsmV – Dr Ritesh Malik (@drriteshmalik) 3 novembre 2022

Nous sommes ennemis de notre planète.#DELHIPOLLUTION pic.twitter.com/c7yMEZP8xL – D Pandey -100% de suivi (@DPandey34772113) 3 novembre 2022

Lorsque vous ne pouvez pas voir votre immeuble de bureaux même à environ 100 mètres #DELHIPOLLUTION pic.twitter.com/8RYzzy1sy6 —Syed Nazakat (@SyedNazakat) 3 novembre 2022

Delhi est en état d’urgence sanitaire. C’est devenu une chambre à gaz. IQA 400 très élevé. Personnes incapables de respirer. Le brûlage de chaume au Pendjab atteint de nouveaux sommets. #DelhiPollution pic.twitter.com/ZT0T6BOWNm – Ashwani Dubey (@ashwani_dube) 3 novembre 2022

Pendant ce temps, un rapport de l’Energy Policy Institute de l’Université de Chicago (EPIC) sur l’indice de qualité de l’air (AQLI) publié en juin indique que les habitants de Delhi devraient perdre 10 ans d’espérance de vie en raison de la mauvaise qualité de air.

Autrefois un produit de luxe, les purificateurs d’air sont devenus de plus en plus une nécessité alors que les ventes augmentent au milieu d’une augmentation des niveaux de pollution de Delhi qui sont maintenant juste un cran en dessous de la catégorie “Severe Plus”. La demande de purificateurs d’air a augmenté dans la capitale nationale, en particulier après Diwali, qui a vu l’éclatement généralisé des pétards malgré une interdiction.

“La qualité de l’air en Inde se détériore en raison de nombreuses activités – expansion industrielle dans les villes, densité de population, mauvaise gestion des déchets, brûlage des récoltes, utilisation accrue de l’automobile et quelques causes naturelles. Il est prouvé que la pollution de l’air, à la fois extérieure et intérieure, est en augmentation et est à l’origine de taux de morbidité et de mortalité plus élevés », a déclaré à PTI Kartik Singhal, fondateur d’O2 Cure et directeur général de Zeco Aircon Ltd.

