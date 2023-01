Les mèmes de «retour au travail» deviennent viraux sur Twitter alors que Desis retourne au bureau après les célébrations du Nouvel An

Êtes-vous coupable d’avoir appelé « malade » juste après la fin de la période des Fêtes ? Si vous redoutez de retourner au travail maintenant que les festivités sont terminées, vous n’êtes pas seul. Depuis quelques semaines, pas de vacances en vue. Pour ne rien arranger, l’hiver est là. Alors que les espaces de travail reprennent vie, la douleur de vous imaginer de retour sur votre bureau est quelque chose à laquelle tout Internet est lié. Bien que personne ne puisse vous empêcher de quitter le confort de votre lit en cet hiver glacial, les utilisateurs des médias sociaux peuvent certainement vous aider à soulager la douleur.

Rien n’est plus hilarant que de parcourir vos réseaux sociaux et de trouver des publications pertinentes. Sourire à travers les larmes est un art qu’Internet a réussi à maîtriser. Bien que certains n’aient peut-être pas eu de longues vacances d’hiver, appeler un malade juste après le Nouvel An est une pensée qui a traversé l’esprit de beaucoup de gens. Si vous ne le croyez pas, jetez un coup d’œil à ces mèmes hilarants :

Un utilisateur de Twitter a parfaitement capturé le moment terrible où il a été invité à participer à un événement important au travail. Crise cardiaque ou rhume ? Faites votre choix sur ce qui va être votre excuse.

Un autre utilisateur a tenté la tendance “Complétez la phrase en appuyant sur le bouton du milieu”. Il s’est avéré brutalement véridique. “Mes amis viennent me faire un scanner cérébral et je dois retourner travailler demain matin”, lit-on dans le tweet.

Mes amis viennent me faire un scanner cérébral et je dois retourner travailler demain matin.— AtticaOnline (@AtticaOnline) 3 janvier 2023

Quelqu’un a-t-il tenté de changer de vie alors que l’horloge sonne 12 heures et que l’année civile change ? Un utilisateur de Twitter a partagé comment cela s’estompe le deuxième jour de l’année. L’utilisateur de Twitter a écrit: “Le deuxième jour de l’année, vous vous réveillez pour réaliser que rien n’a changé.”

Le deuxième jour de l’année, vous vous réveillez pour réaliser que rien n’a changé. #janvierblues— Nishant Jain | SneakyArtist (@SneakyArt) 2 janvier 2023

J’ai besoin de mèmes drôles s’il vous plaît. Je dois arrêter de pleurer avant de retourner au travail.— MariReynaDeLaPewPew (@ncorreyna) 8 décembre 2022

Sommes-nous toujours en interdiction de voyager ??? Parce que j’ai besoin de savoir si je vais travailler ou retourner au lit ??— mary g (@716meme) 28 décembre 2022

Les mèmes de retour au travail vous ont-ils aidé à vous sentir enthousiaste pour votre journée de travail à venir ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici