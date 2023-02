Les mèmes de mariage de Sidharth Malhotra-Kiara Advani deviennent virales avant l’union du couple informatique

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont prêts à se marier. Bien qu’il ait été initialement annoncé que le mariage aurait lieu aujourd’hui, il a été rapporté plus tard que le couple informatique de Bollywood pourrait se marier demain, le 7 février. Selon un rapport de Pinkvilla, les grandes festivités ont commencé le 5 février avec mehendi et sangeet ; la cérémonie haldi aura lieu aujourd’hui et la cérémonie de mariage le 7 février.

“Sidkiara” a beaucoup de stans sur les réseaux sociaux, et les gens les avaient expédiés ensemble avant qu’ils ne deviennent publics en tant que couple. Maintenant, avec leur mariage en vue, les gens ont l’impression d’avoir eux-mêmes participé aux événements. Qu’il s’agisse d’attendre leurs photos de mariage ou d’avoir un aperçu du couple, des invités, des tenues et des festivités, tous les yeux sont rivés sur les événements.

Comme c’est le cas pour tous les grands mariages de Bollywood comme celui de Deepika Padukone-Ranveer Singh, Vicky Kaushal-Katrina Kaif ou Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, des mèmes sont créés.

« La plupart des invités arriveront dans la journée du 5 février et des dispositions spéciales ont été prises pour les accueillir sur place. La fonction sangeet est prévue pour la seconde moitié du 5 février, où Sid, Kiara, leur famille et leurs amis se produiront. Le 6 février aura les fonctions mehendi et haldi, et sera suivi d’une fête en soirée. Le mariage a lieu le 7 février et sera suivi d’une réception le même jour », a déclaré une source à Pinkvilla.

Il a également été rapporté que le couple organisera sa réception de mariage le 12 février, où des célébrités de Bollywood ainsi que du personnel des médias seront invités.

