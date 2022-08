Les mèmes de la troisième guerre mondiale deviennent viraux au milieu de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et des troubles en Ukraine

L’invasion de l’Ukraine par la Russie durera six mois et la situation ne semble qu’empirer au fil des jours. L’invasion a maintenant conduit à des discussions et des débats sur la possibilité d’une troisième guerre mondiale. Effrayant, non ? Cependant, nous vivons dans Miroir noir des moments où même des choses effrayantes peuvent devenir amusantes grâce aux mèmes. Alors que les discussions autour de la Troisième Guerre mondiale se sont intensifiées, les gens sur Twitter ont commencé à partager des mèmes sur le même sujet. Alors que quelques personnes l’ont considéré comme de l’humour insensible, la plupart des gens le trouvent extrêmement hilarant.

On peut également voir Twitterati partager des mèmes autour de la récente visite de Nancy Pelosi à Taiwan.

Les militaires ne déclenchent pas de guerres. Les politiciens déclenchent des guerres. #WWIII pic.twitter.com/IZj0lo1RRl — Alexandre L. (@jxral1) 2 août 2022

#WW3 #WWIII Quand tu ris à propos de la troisième guerre mondiale et que soudain la nuit se transforme en jour : pic.twitter.com/FReqGJ31O8 — Saad (@Fallen_x_King) 29 juillet 2022

#WWIII #Taïwan Nouvelles : la troisième guerre mondiale approche Chaque personne déprimée : pic.twitter.com/nOZG5q7atF — Saad (@Fallen_x_King) 2 août 2022

Moi après avoir vu #WWIII tendance encore une fois : pic.twitter.com/fyJ6RRvd35 — Saad (@Fallen_x_King) 29 juillet 2022

Pendant ce temps, l’Ukraine cherche une opportunité de parler “directement” avec le dirigeant chinois Xi Jinping pour aider à mettre fin à sa guerre avec la Russie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, a rapporté le South China Morning Post. Dans une interview accordée au SCMP, le dirigeant ukrainien a exhorté la Chine à utiliser son influence politique et économique démesurée sur la Russie pour mettre fin aux combats. « C’est un État très puissant. C’est une économie puissante… Donc (elle) peut influencer politiquement, économiquement la Russie. Et la Chine est [also a] membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré le rapport citant Zelenskiy.

Pendant ce temps, Zelensky a déclaré aux étudiants universitaires australiens que la Chine ne devait pas aider la Russie dans sa guerre contre sa patrie et rester au moins neutre.

