Les mèmes de la Journée du chocolat 2023 laissent les célibataires amers pendant la semaine de la Saint-Valentin

C’est le jour du chocolat alors que la semaine de la Saint-Valentin entre dans toute sa ferveur. Le grand jour de l’amour n’est plus très loin. Même s’il y a une multitude de mèmes de célibataires sur le fait qu’ils ne reçoivent définitivement pas de chocolat aujourd’hui, qui a dit qu’aujourd’hui devait se limiter à montrer de l’amour à votre partenaire romantique ? Vous pourriez dire non aux normes culturelles et simplement offrir un chocolat à vos amis et aux membres de votre famille de toute façon.

Mais si vous faites partie de ceux qui refusent ce stratagème capitaliste pour monétiser l’amour, alors peut-être que ces mèmes du Chocolate Day pourraient vous intéresser.

Moi en ce mois de février Jour de la rose, jour du baiser, jour de la valantine, jour du chocolat pic.twitter.com/sdvixxzjBB— JITU #SELFIEE 24 FÉVRIER (@NayakJitu8) 7 février 2023

Saviez-vous que la Journée du chocolat est à l’origine une fête chrétienne qui honorait la Saint-Valentin avec d’autres saints chrétiens appelés la Saint-Valentin ? Dans de nombreux pays, il est reconnu comme un jour important en termes de culture.

Selon le site officiel de la Smithsonian Institution à Washington DC, une famille britannique du 19e siècle cherchait un moyen d’utiliser son beurre de cacao extrait du procédé que Richard Cadbury avait inventé pour rendre le chocolat à boire plus agréable au goût. Sa solution a été de commencer à “manger des chocolats”, qu’il a emballés dans une boîte qu’il a conçue lui-même.

“Génie du marketing, Cadbury a commencé à mettre les Cupidons et les boutons de rose sur des boîtes en forme de cœur en 1861…”. Les gens ont commencé à utiliser les jolies “boîtes de chocolat pour conserver des souvenirs tels que des lettres d’amour”, a ajouté le site officiel.

Si vous cherchez de l’inspiration pour envoyer un doux message de la Journée du chocolat à votre partenaire, vous pouvez également consulter ces citations amusantes.

