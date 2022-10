Les mèmes de “Diwali Ki Safai” déferlent sur Twitter alors que les festivités approchent à grands pas

Diwali approche à grands pas et les ménages Desi attendent de se lancer dans leurs efforts annuels “Diwali ki safai”. C’est à nouveau cette période de l’année où les lumières, les lampes et les décorations sont introduites dans les maisons, mais il y a une étape encore plus cruciale qui les précède. C’est le nettoyage en profondeur spécial Diwali. Chaque surface de la maison doit être mise en valeur, et chaque participant involontaire de chaque famille doit participer avec ses deux éléments.

Cette année, les festivités de Diwali débuteront le 24 octobre avec les rituels de Lakshmi Puja. Pour certains, cela signifiera une célébration à part entière, tandis que d’autres auront hâte de profiter de leurs congés annuels hors du travail ou de l’école. Même la perspective des tâches ménagères pourrait sembler un peu plus brillante à la lumière des festivités qui suivront. Les mèmes « Diwali ki safai » déferlent actuellement sur Twitter.

LUI : elle ne répond pas, peut-être qu’elle ne s’intéresse plus à moi elle: pic.twitter.com/GGGELVaMwx – Shubh (@kadaipaneeeer) 16 octobre 2022

Je rentre à la maison le vendredi soir en sachant que tout le week-end à venir serait consacré au nettoyage de Diwali pic.twitter.com/yd1agz5132 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 16 octobre 2022

Quand on vous dit de nettoyer la chambre 3 secondes après votre réveil. #DiwaliKiSafai pic.twitter.com/eCrwFOJxSX – Sagar (@sagarcasm) 16 octobre 2022

Moi après avoir terminé diwali ki safai pic.twitter.com/xNCgP3i8yK – rozgar_CA (@Memeswalaladka) 16 octobre 2022

Je m’identifie totalement à Jethalal quand il s’agit de #Diwali ki saaf safai pic.twitter.com/uvz7vJywsH — Stuti (@Sam0kayy) 15 octobre 2022

*diwali ki safai existe* Araignée et autres insectes : pic.twitter.com/0qdhSBNJ5u — S (@shut_up_sahil) 16 octobre 2022

Les araignées quand vous nettoyez leurs toiles pendant Diwali ki safai sont comme pic.twitter.com/uRGnLtgq9Y — Shikhar Sagar (@crazy__shikhu) 12 octobre 2022

À chaque Diwali, la question de la pollution est un motif d’inquiétude dans les villes indiennes. Au cours des dernières années, de nombreux États du nord de l’Inde, en particulier Delhi, ont fait la une des journaux mondiaux pour leur détérioration de la qualité de l’air dans les jours qui ont suivi Diwali et une montée en puissance d’activités comme le brûlage des chaumes qui a entraîné une augmentation drastique de la pollution de l’air.

Habituellement, la ceinture nord connaît deux épisodes de pollution atmosphérique grave pendant l’hiver. L’un en octobre-novembre et l’autre en décembre-janvier. La première vague de pollution est notamment associée aux pétards de Diwali et au brûlage des chaumes.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici