Les membres Walmart Plus peuvent économiser plus de 300 $ sur l’un de nos téléviseurs préférés de 2022

Vendredi noir n’est qu’à quelques semaines, et vous apportera certainement des offres incroyables sur des tonnes de technologies de pointe, y compris certains des meilleurs prix de télévision que nous verrons toute l’année. Mais Walmart lance la frénésie de magasinage des Fêtes un peu tôt pour son WalmartPlus Membres. Les membres ont un accès anticipé au première série de transactionsqui a officiellement débuté à 12h00 ET aujourd’hui, et comprend de sérieuses économies sur l’un des nos télés préférées de l’année.

Les membres Walmart Plus peuvent saisir un pour seulement 188 $, ce qui vous fait économiser 312 $ par rapport au . Ceux qui n’ont pas d’abonnement Walmart Plus – qui coûte 13 $ par mois ou 98 $ pour l’année – pourront profiter de cette offre un peu plus tard, à partir de 19 h 00 HE aujourd’hui.

La série TCL 4 a fait son chemin sur notre liste des meilleurs téléviseurs pour 2022 comme l’une de nos options budgétaires préférées sur le marché en ce moment. Mais malgré son prix abordable, il possède toujours des spécifications impressionnantes. Il est équipé d’un superbe écran 4K ultra HD, ainsi que de la prise en charge HDR et de la conversion ascendante 4K pour améliorer l’apparence de tous vos contenus.

Il utilise également le système d’exploitation convivial de Roku, notre plate-forme de télévision intelligente préférée, afin que vous puissiez facilement accéder à toutes vos émissions, films et applications de streaming préférés dès la sortie de la boîte, et la télécommande vocale facilite leur recherche. De plus, il intègre AirPlay, ce qui vous permet de diffuser des vidéos, de la musique et des photos directement depuis votre iPhone ou un autre appareil Apple, et il est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri, ce qui facilite son intégration dans votre maison intelligente.