Les membres travaillistes palestiniens disent que le parti les «  ignore  »

Un groupe d’éminents Palestiniens britanniques disent que Keir Starmer ignore leurs appels au Parti travailliste pour démanteler «l’environnement hostile» qui, selon eux, a englouti le parti.

Dans une lettre fortement formulée au chef de l’opposition Keir Starmer, envoyée le mois dernier, le collectif exprime sa frustration face à leur traitement au sein du parti.

Soutenu par des dizaines de signataires dans les domaines de la culture, du milieu universitaire et de la philanthropie, le groupe souligne la censure présumée imposée par le parti central sur toute discussion sur la question de la Palestine au niveau du parti travailliste de circonscription, arguant qu’elle est «dérangeante et hostile à la démocratie du parti». .

Le collectif a écrit un total de cinq lettres demandant une intervention à M. Starmer entre janvier et à ce jour, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Atallah Said, ancien président de l’Association arabe britannique et fondateur d’Arab Labour, a déclaré L’indépendant: «Ignorer plusieurs lettres de membres éminents de la communauté palestinienne britannique signifie que cette communauté n’est pas la bienvenue dans le parti.

«Le leader traite pratiquement toute la communauté comme des parias et refuse de se rencontrer ou même de répondre. Nous ne pouvons pas séparer cela du changement alarmant dans l’approche du Labour des questions de race, ou du changement de position du Labour sur la Palestine.

« Le message est fort et clair: je me fiche de vous ou de vos problèmes. »

Les travaillistes sont aux prises avec une crise de l’antisémitisme, les critiques affirmant que les dirigeants ne font pas assez pour s’attaquer au problème.

En octobre 2020, un rapport accablant de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a révélé que les travaillistes avaient enfreint la loi sur l’égalité dans le traitement des plaintes d’antisémitisme, l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn portant la responsabilité ultime des échecs.

La lettre à M. Starmer allègue également que les membres, en particulier les fonctionnaires du CLP, qui autorisent ou facilitent les débats sur la Palestine ont été «visés».

Il exprime également une «grave» inquiétude quant à la réaction présumée de M. Starmer à la demande du député Stephen Kinnock à la Chambre des communes de faire respecter le droit international en ce qui concerne les colonies israéliennes, après qu’il aurait donné un «pansement» au député avant.

Les signataires ont établi un lien entre les problèmes allégués et les préoccupations plus larges des communautés ethniques minoritaires en Grande-Bretagne, et affirment que les travaillistes prennent leur soutien pour acquis, voire «participent activement à la marginalisation. [them]».

Le leader travailliste Keir Starmer (Getty Images)

En tant que personnes de couleur, écrivent les auteurs, «le Parti nous prend au mieux pour acquis, et au pire, participe activement à nous marginaliser.»

Cela vient après qu’il est apparu l’année dernière que certains Les travaillistes noirs quittent le parti pour des raisons de racisme.

En février, les députés travaillistes noirs ont critiqué le leadership du Labour et ont accusé le parti de «ne pas prendre le racisme au sérieux» après que la publication du rapport Forde ait été indéfiniment retardée.

Compilé sous la direction de M. Corbyn, le rapport examine le traitement par le Labour des plaintes d’antisémitisme.

Cependant, des fuites ont révélé que les responsables du parti avaient utilisé un certain nombre d’insultes lors de conversations privées pour décrire les hauts députés et responsables noirs, notamment Diane Abbott et Clive Lewis.

La décision de retarder a été prise par l’enquête Forde elle-même et ce n’est pas une décision qui a été prise par quiconque au sein du Parti travailliste, L’indépendant comprend.

« C’est une autre manifestation des problèmes de racisme auxquels le Parti a été confronté au cours de l’année écoulée, avec de nombreuses personnes de couleur se sentant marginalisées », a déclaré Omar Mofeed, secrétaire du Groupe travailliste arabe. L’indépendant.

«L’attitude des travailleurs envers la communauté palestinienne est celle où la politique étrangère du dirigeant (soutien aux politiques répressives d’Israël) et la politique intérieure (prenant les communautés BAME pour acquis) convergent, et le résultat est l’aliénation de toute une communauté.

«Nous pouvons déjà voir qu’il est beaucoup plus difficile de motiver cette communauté et les communautés arabes associées à soutenir les travaillistes.»

Les travaillistes ont été battus dans certaines régions du pays lors des récentes élections locales, perdant le contrôle d’une foule de conseils et subissant une défaite humiliante aux élections partielles de Hartlepool – la première fois que la circonscription du Nord-Est est devenue bleue.

Le Parti travailliste dit qu’il soutient une solution à deux États et reconnaît l’État de Palestine.

Un porte-parole a dit L’indépendant: «Le parti travailliste est un fier parti antiraciste et un gouvernement travailliste s’engagera à lutter contre le racisme systémique et à introduire une loi sur l’égalité raciale pour mettre fin aux inégalités structurelles.

« Nous continuerons à dialoguer avec les représentants de la Palestine et d’Israël et continuerons de dénoncer tout abus des droits de l’homme et violations du droit international. »

Plus de 300 Palestiniens ont été blessés dans les troubles en cours à Jérusalem, au milieu des tensions croissantes à Jérusalem.