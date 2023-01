Les membres sortants du Congrès voient des routes difficiles à venir

À la Chambre, l’impact des législateurs à la retraite est déjà évident du côté républicain de l’allée : le représentant Adam Kinzinger, qui quitte son siège dans l’Illinois, a voté pour relever le plafond de la dette en 2021 et éviter un défaut catastrophique sur la dette nationale. dette. Sept des neuf républicains qui ont voté le mois dernier pour garder le gouvernement ouvert quittent le Congrès, soit vaincus par un adversaire principal, soit sortis alors que l’obtention est bonne.

Malgré leurs propres antécédents de bipartisme et de réalisations constructives, plusieurs législateurs ont déclaré qu’ils étaient devenus mécontents de la façon dont la législation avait été largement cédée au leadership. Ils craignaient également que les craintes de représailles de la base idéologique de chaque parti aient fait dérailler les ambitions de longue date de modifier les lois sur l’immigration ou de contester le pouvoir des entreprises technologiques du pays.

Ce Congrès avait également des majorités très minces dans les deux chambres, ce qui a contribué à alimenter l’impasse croissante alors que des priorités concurrentes encombraient le calendrier législatif.

Décrivant comment elle avait imaginé le fonctionnement de la capitale avant son arrivée il y a dix ans, la représentante Cheri Bustos, démocrate de l’Illinois, a déclaré: “Il y aurait ce véritable échange, une plongée profonde dans les priorités de la nation.” En riant, elle a ajouté: “Ce n’est pas ce qui se passe à Washington.”

Après des années à passer des week-ends dans son district, à défendre une législation bipartite et à diriger des millions de dollars fédéraux vers des organisations et des électeurs dans un siège pivotant, Mme Bustos a cité l’émeute du 6 janvier au Capitole et les profondes blessures psychologiques qu’elle avait infligées aux législateurs et sa propre famille comme des facteurs importants dans la décision de ne pas briguer un autre mandat. Dans les jours qui ont suivi l’attaque, plusieurs démocrates ont refusé de travailler avec tout républicain qui s’était opposé à la certification de la victoire de M. Biden, et les relations restent effilochées.

« Je me souviens encore de mon mari disant : “Les choses ne vont pas s’améliorer là-bas” », a-t-elle déclaré. “Nous gouvernons jusqu’aux extrêmes – le public américain continuera avec son dégoût de la façon dont le Congrès se conduit.”

Au cours de leurs dernières semaines, les législateurs à la retraite ont entrepris de ranger leurs bureaux, d’assister à des fêtes d’adieu et de travailler pour envoyer une dernière priorité dans la loi. (M. Burr, connu pour être sans chaussettes dans les salles austères du Capitole, cherchait quoi faire avec les chaussettes que les gens lui avaient données au fil des ans.) Ils réfléchissaient également aux réalisations de leur mandat et espéraient que leur législation durerait. longtemps après leur départ, même dans un Congrès houleux.

“Pour moi, c’est la position la plus solitaire dans laquelle se trouver”, a déclaré M. Burr. “Si je n’avais rien et que je me demandais vraiment si j’avais gâché 28 ans de ma vie.”

Catherine Edmondson et Carl Hulse reportage contribué.