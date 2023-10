Les membres Prime peuvent se procurer cet ensemble de tournevis électriques pour seulement 35 $ (économisez 45 $)

Passer de votre tournevis manuel à un modèle électrique peut vous faire gagner beaucoup de temps sur des projets domestiques tels que l’assemblage de meubles, l’installation de décorations et bien plus encore. Si vous envisagez d’investir dans une visseuse électrique sans fil, le Hoto Nex O1 Pro est une excellente option que je peux personnellement recommander. Et bien que le Prime Day d’octobre soit encore dans cinq jours, cette offre anticipée est un excellent moyen d’économiser sur une mise à niveau.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Régulièrement à 80 $, Amazon a réduit le prix de ce jeu de tournevis – complet avec 12 embouts – à 42 $. Et si vous vous abonnez à Amazon Prime, le coût baisse encore à seulement 35 $, ce qui permet aux membres Prime d’économiser la somme énorme de 45 $. Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page pour bénéficier de la remise complète. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Le design de ce jeu de tournevis 3,6 volts est ultraminimaliste, avec une apparence de capsule. Lorsque vous retirez le capuchon, vous trouverez 12 embouts magnétiques en acier S2 de 2 pouces faciles à changer pour différents projets. Il pèse moins d’une livre et offre trois niveaux de couple différents et une vitesse de rotation élevée de 220 tr/min. Il dispose également d’une lampe LED circulaire qui peut vous aider lorsque vous avez affaire à des espaces sombres. De plus, ce modèle se charge via USB-C, ce qui est très pratique – et une charge complète peut faire fonctionner plus de 1 000 vis avant de devoir faire le plein. Les boutons « visser-dévisser » et l’arrêt instantané intelligent sont également des fonctionnalités conviviales.

J’ai acheté ce jeu de tournevis l’année dernière avant la période des fêtes et je l’ai utilisé pour assembler des chaises à bascule et des meubles, ainsi que pour changer la quincaillerie des armoires de la maison. J’ai apprécié la commodité d’avoir un ensemble avec plusieurs embouts prêts à l’emploi – et sa conception compacte le rend également facile à ranger.