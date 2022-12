Les membres Prime peuvent obtenir une tablette Fire HD 10 et un ensemble Fire TV Stick 4K pour 99 $

Avec le froid glacial qui s’installe presque partout aux États-Unis, beaucoup d’entre nous passent plus de temps à l’intérieur. Que vous recherchiez activement des offres sur les tablettes et les diffuseurs multimédias ou que vous ayez simplement besoin d’un moyen de vous divertir cet hiver, Amazon a ce qu’il vous faut. Aujourd’hui seulement, les membres Amazon Prime peuvent économiser 101 $ sur le d’Amazon, qui comprend à la fois la tablette Fire HD 10 et un Fire TV Stick 4K, ce qui signifie que vous ne paierez que 99 $ pour les deux. Mais cette offre expire ce soir, alors assurez-vous de faire votre achat bientôt si vous voulez attraper ces appareils à ce prix bas.

La tablette Fire HD 10 est non seulement équipée d’un écran de 10 pouces 10 % plus lumineux que son prédécesseur, mais elle dispose également de 3 Go de RAM, 32 Go de stockage et offre jusqu’à 12 heures d’autonomie par charge. De plus, vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To de stockage avec une carte microSD, bien que vous deviez l’acheter séparément. En plus de diffuser et de faire défiler le Web, vous pouvez également utiliser des applications telles que Microsoft Office, OneNote et Dropbox sur votre tablette. Le Fire HD 10 a fait la coupe et a décroché une place sur notre liste pour meilleures tablettes de 2022.

Alors que le Fire TV Stick 4K Max est notre préféré du Clés TV Fire sur le marché, le Fire TV Stick 4K standard n’est pas une mauvaise option. C’est l’alternative la plus proche du Max, et bien qu’il manque le Wi-Fi 6 et un peu de cette vitesse Max, c’est toujours un bon choix pour tous ceux qui veulent diffuser en 4K. Avec la prise en charge intégrée de Dolby Vision, HDR et HDR10 Plus, il devrait offrir une expérience cinématographique sur votre téléviseur 4K. (Si vous n’avez pas de téléviseur 4K, vous pouvez toujours utiliser ce stick, mais vous serez limité à la résolution maximale disponible sur ce téléviseur.) Le Fire TV Stick propose de nombreuses applications et inclut directement des fonctionnalités vocales. sur la télécommande. Il peut même être contrôlé via des appareils Alexa compatibles comme le ou alors .