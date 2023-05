Les membres Prime peuvent économiser jusqu’à 50 $ sur les produits Eufy Pet

Les animaux de compagnie font partie intégrante de nos familles. Et si vous ne pouvez pas être à la maison avec eux, alors s’assurer qu’ils sont bien pris en charge est la meilleure chose à faire. À l’heure actuelle, les membres Amazon Prime peuvent obtenir jusqu’à 50 $ de réduction sur certains produits pour animaux de compagnie Eufy, ce qui permet de savoir plus facilement que votre animal va bien, même lorsque vous êtes au travail ou que vous faites des courses. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Si vous avez un animal de compagnie à la maison et que vous voulez le surveiller, Eufy’s caméra pour animaux de compagnie peut aider. Il offre une vue à 360 degrés pour que vous puissiez suivre votre animal de compagnie, ainsi qu’un son bidirectionnel pour que votre animal puisse vous entendre et un distributeur de friandises que vous pouvez contrôler. Il a même une vision nocturne et vous alertera lorsque votre animal se déplace ou fait du bruit. La boîte de conserve est amovible et passe au lave-vaisselle et il n’y a pas de frais d’abonnement, donc c’est assez peu d’entretien. Vous pouvez l’obtenir pour 150 $ dès maintenant – c’est une économie de 50 $ sur le prix qu’il affiche habituellement. Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page pour obtenir toutes les économies.

Et pour garder vos animaux de compagnie hydratés toute la journée, prenez Eufy’s fontaine à eau pour animaux de compagnie. Il a une capacité de 3 litres et est à la fois lavable au lave-vaisselle et sans BPA. L’eau circule constamment et la fontaine dispose également d’un filtre pour que les cheveux, la poussière et les résidus alimentaires soient éliminés de l’eau et qu’elle reste fraîche pour votre petit ami. Il est actuellement réduit de 28% pour les membres Prime, ramenant le prix à seulement 33 $.

En savoir plus: Meilleures compagnies d’assurance pour animaux de compagnie pour 2023