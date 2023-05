Les membres Prime peuvent économiser 20 % sur les essentiels du quotidien sur Amazon

Les prix ont augmenté dans tout le pays, il est donc crucial de rechercher des moyens d’économiser de l’argent partout où vous le pouvez. À l’heure actuelle, Amazon offre à ses membres Prime de grosses économies sur les produits de première nécessité comme les serviettes en papier, le café et les sacs à ordures. Dépensez simplement 50 $ ou plus sur certains articles de base et vous obtiendrez automatiquement 20 % de réduction sur l’ensemble de votre commande. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, vous voudrez peut-être passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Vous pouvez acheter toute la sélection d’articles éligibles sur le lien ci-dessus, et tout ce que vous avez à faire pour obtenir la réduction est de vous connecter à votre compte Prime et d’ajouter les articles à votre panier – aucun code de coupon n’est nécessaire. Il existe une vaste sélection de produits de base pour la maison que vous pouvez acheter en solde, avec une remise maximale de 100 $. Vous pouvez tout ramasser, des articles de cuisine comme café moulu, huile de canola et sacs à collation aux médicaments en vente libre comme comprimés d’ibuprofène et décongestionnants. C’est aussi une excellente occasion d’économiser sur les fournitures pour animaux de compagnie comme traite, sacs de caca, traitements contre les puces et les tiques et plus. Il y en a beaucoup plus en vente — de lingettes pour bébés pour agrafes – et certains articles sont déjà en vente pour quelques dollars de réduction afin que vous puissiez vraiment économiser.