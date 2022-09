Les membres Prime peuvent économiser 100 $ sur un ensemble de divertissement à domicile à 3 haut-parleurs

Alors même que l’entrée de gamme haut-parleurs intelligents peut ajouter un peu de commodité à votre vie quotidienne, si vous êtes le plus intéressé par la partie “haut-parleur”, cela vaut la peine de passer à un modèle plus avancé avec un meilleur son. d’Amazon Écho et les haut-parleurs intelligents Echo Studio prennent en charge l’audio HD sans perte – et en ce moment, Amazon offre une remise sur un ensemble de trois haut-parleurs afin que vous puissiez obtenir un son clair, détaillé et remplissant votre maison avec un budget limité. Le pack de divertissement à domicile d’Amazon comprend un Echo Studio et deux haut-parleurs Echo de quatrième génération, et pour le moment, vous pouvez le récupérer pour 300 $, soit 100 $ de réduction sur le prix habituel. Notez simplement que cette offre est exclusive aux membres Prime et qu’il n’y a pas d’expiration définie, donc rien ne garantit combien de temps elle sera disponible.

L’Echo Studio est le plus avancé des haut-parleurs intelligents d’Amazon. Vendu à 200 $ à lui seul, il offre un son impressionnant avec cinq haut-parleurs intégrés et la prise en charge de Dolby Atmos pour plus de profondeur. Comme le haut-parleur intelligent Echo, il prend en charge l’audio HD sans perte via certains services de streaming tels que Amazon ou Apple Music, et vous pouvez utiliser tous les haut-parleurs en synchronisation pour un son immersif dans toute votre maison. Et, bien sûr, les deux modèles sont dotés de nombreuses fonctionnalités intelligentes utiles.

Ils sont équipés de microphones intégrés et d’Amazon Alexa, ce qui vous permet de consulter la météo, d’ajouter des rendez-vous à votre calendrier, de régler des minuteries, de contrôler d’autres appareils intelligents compatibles Alexa ou Zigbee. L’Echo de quatrième génération est même doté de capteurs de mouvement intégrés afin que vous puissiez définir des routines personnalisées qui démarrent dès que vous vous réveillez le matin ou que vous rentrez du travail.