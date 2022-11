Les membres Prime peuvent bénéficier d’une réduction de 280 $ sur un pack de 3 routeurs maillés avec l’offre du premier Black Friday d’aujourd’hui

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les routeurs maillés sont un excellent moyen de mettre à niveau votre réseau domestique existant. Non seulement ils peuvent faire un meilleur travail d’élimination des points morts autour de la maison qu’un routeur traditionnel, mais pour les grands espaces ou les espaces divisés, ils ont également tendance à aider à maintenir votre vitesse sans fil rapide. Les routeurs maillés fonctionnent en équipe, et plus vous en avez, plus vous pouvez compter sur une couverture fiable.

Vendredi noir peut-être dans quelques semaines, mais de nombreuses offres précoces sont déjà disponibles chez des détaillants comme Walmart, Cible et Meilleur achat. Amazone se lance également dans l’action, et en ce moment, les membres Prime peuvent obtenir 40% de réduction sur un pack de trois Eero Pro 6E routeurs maillés, réduisant le prix à seulement 419 $. C’est une économie de 280 $. Mais cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui, le 10 novembre.

Vous magasinez pour une vitesse Internet plus rapide ?

Nous vous enverrons les options Internet les plus rapides, pour que vous n’ayez pas à les trouver.

L’Eero Pro 6E est une option de routeur maillé de premier plan, en particulier si vous disposez de vitesses Internet domestiques gigabit ou plus rapides. Il est rapide, fiable et prend en charge la nouvelle bande 6 GHz lors de l’utilisation d’appareils Wi-Fi 6E, bien qu’il offre d’excellentes performances et vitesses à toutes les générations d’appareils Wi-Fi. Ce système à trois routeurs offre une couverture réseau jusqu’à 6 000 pieds carrés, vous n’aurez donc pas à vous soucier des zones mortes, du décalage ou de la mise en mémoire tampon, même dans les grandes maisons.

Ce système peut prendre en charge plus de 100 appareils connectés, ce qui est important maintenant que tout, des appareils domestiques intelligents aux téléviseurs, utilise le Wi-Fi. Vous pouvez même utiliser le système Eero Pro 6E comme concentrateur de maison intelligente afin de pouvoir contrôler les appareils Thread et Zigbee compatibles avec Alexa – « d’excellentes inclusions pour les amateurs de maison intelligente », comme l’a écrit Ry Crist dans CNET. Test de l’Eero Pro 6E. Que vous travailliez à domicile, que vous diffusiez en 4K, que vous jouiez en ligne ou que vous surfiez sur le Web, l’ajout de routeurs maillés à votre domicile peut être le coup de pouce dont votre réseau a besoin, et à 40 % de réduction, c’est une bonne affaire.

Lire la suite: Comment se préparer pour le Black Friday