Les membres présumés d’un gang seront jugés pour le barrage de coups de feu qui a tué deux adolescents de Columbus

Trois membres présumés d’un gang accusés d’avoir tué deux adolescents lors d’un barrage de tirs sur une voiture seront jugés ce mois-ci à Columbus.

Les preuves incluent une vidéosurveillance qui les montre déployés pour tendre une embuscade, a indiqué la police. Cette vidéo montrera des suspects sortant d’une maison du pâté de maisons 3100 de la 32e rue, prenant position et tirant plus de 50 coups de feu sur une Dodge Dart, touchant quatre personnes et en tuant deux.

Saiveon Pugh, 18 ans, et Jessie Ransom, 17 ans, sont morts de leurs blessures : Ransom était mort sur les lieux. Pugh est décédé à l’hôpital trois heures plus tard. Un jeune de 19 ans et un mineur heurté dans la voiture ont été soignés et relâchés, a indiqué la police. C’était le 14 juin 2021.

L’affaire du double meurtre que les autorités ont liée à un gang de rue devrait maintenant être jugée le 30 octobre.

Les trois accusés se trouvaient mardi devant la Cour supérieure de Muscogee avec leurs avocats de la défense pour une audience préliminaire sur plusieurs accusations criminelles, dont beaucoup alléguaient des activités de gangs.

Deux sont des frères, Terrance Upshaw, 31 ans, représenté par Shevon Thomas II, et Homer Eugene Upshaw, 28 ans, représenté par William Kendrick. Le troisième suspect est Rodderick Quaterrius Glanton, 28. Son avocat est Allen C. Jones.

Un acte d’accusation de 21 chefs d’accusation les accuse tous les trois de meurtre, de voies de fait graves, de dommages criminels à la propriété, de possession d’armes à feu lors de la commission de crimes et de violation de la loi géorgienne sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue.

Homer Upshaw fait l’objet d’accusations supplémentaires pour trafic d’armes et de drogue en raison d’une condamnation antérieure pour crime et parce que la police a déclaré il avait 10 livres de marijuana lorsqu’ils l’ont arrêté le 26 juillet 2021.

L’unité des gangs

Le trio est poursuivi par l’unité des gangs du procureur général de l’État, qui allègue qu’ils sont membres du Marlow Gang, « un gang de rue hybride local » associé au plus puissant US World, qui a commencé à opérer à Columbus en 2019.

US World est affilié à des gangs nationaux tels que les Gangster Disciples et les Crips, a déclaré le procureur général.

Les procureurs, Cara Convery et McKenzie Gray, font partie d’une unité spéciale contre les gangs, le procureur général Chris Carr, créée en juillet 2022 avec un financement de 1,3 million de dollars de la législature de l’État.

S’ils n’avaient pas pris l’affaire, un autre procureur aurait probablement été nommé, car la procureure du district de Columbus, Stacey Jackson, a représenté Terrance Upshaw en pratique privée lors de son audience préliminaire du 29 juillet 2021 devant le tribunal des enregistreurs de Columbus.

Le gouverneur Brian Kemp a nommé procureur du district de Jackson en mai 2022, créant un probable conflit d’intérêts dans cette affaire.

La preuve

C’est lors d’une audience judiciaire en juillet 2021 que le détective Kyle Tuggle a témoigné la preuve vidéo récupérée par la police.

Il a déclaré que des images d’une résidence située dans le pâté de maisons 3100 de la Septième Avenue montraient les suspects « se précipiter » hors de la résidence avant de « prendre position » alors qu’une Dodge Dart se dirigeait vers eux, puis leur tirait dessus.

La police a reçu plusieurs appels concernant une fusillade à l’intersection de la 32e rue et de la septième avenue et a trouvé les quatre victimes par balle près du bâtiment 316 des appartements Wilson, au 3400 huitième avenue.

Outre les accusations de meurtre pour la mort de Pugh et Ransom, les trois suspects font face à des chefs de voies de fait graves pour les victimes qui ont survécu.

Le procureur McKenzie Gray a interrogé Tuggle lors de l’audience de mardi, où il a déclaré que Glanton, lors de son arrestation, avait accepté de parler aux détectives après avoir renoncé à ses droits, mais que Terrance Hill ne voulait pas parler à la police.

Gray a également appelé William Peterson, un ancien détective du bureau du shérif de Muscogee, qui a déclaré que, comme Glanton, Homer Upshaw avait également renoncé à ses droits et avait parlé aux enquêteurs.

Le juge Gil McBride a décidé que les entretiens avec la police avec Glanton et Homer Upshaw seraient admis comme preuve au procès. Il a programmé une audience de suivi mardi sur d’autres motions.

Pic des homicides

Colomb a rapporté 70 homicides en 2021, un pic récent. Les autorités ont déclaré plus tard que la violence était alimentée par une querelle entre US World et le gang Zohannonqui, selon la police, est un sous-ensemble des Gangster Disciples.

Le bureau du procureur général s’occupe également une autre affaire de gang de Columbus: Il allègue cinq suspects dans l’accident mortel du 5 juin 2021 fusillade de Marcel Samedi, 21 ans chez Wilson Homes se trouvent des Insane Crips, un sous-ensemble du gang Crips basé à Long Beach, en Californie.

L’un des avocats de la défense dans l’affaire actuellement en cours de procès fait face à ses propres accusations criminelles. Allen Jones est accusé de faire passer de la contrebande aux détenus dans la prison du comté de Muscogee.

Jones n’a pas été condamné et est libre sous caution, il peut donc continuer à représenter Rodderick Glanton.