L’une des rares membres musulmanes du Congrès a déclaré à NBC News qu’elle pensait que sa vie pourrait être en danger après avoir été inondée de menaces depuis qu’une attaque terroriste a déclenché la guerre à Gaza, reflétant les craintes plus larges des Américains musulmans qui se sentent ciblés à un degré jamais vu. depuis les jours qui ont suivi le 11 septembre.

Le représentant Ilhan Omar, D-Minn., dont la famille a fui la guerre civile en Somalie avant d’émigrer aux États-Unis, condamné sans équivoque l’attaque du Hamas, mais ses critiques de longue date de la politique israélienne envers les Palestiniens et du soutien de Washington au pays ont fait d’elle un paratonnerre.

La police du Capitole américain et le House Sergeant at Arms ont informé Omar et d’autres législateurs progressistes critiques à l’égard d’Israël – y compris la seule autre femme musulmane au Congrès, la représentante Rashida Tlaib, D-Mich., qui est palestinienne américaine – des menaces potentielles la semaine dernière : selon un assistant démocrate familier avec la réunion.

Messages vocaux partagés avec NBC News incluent des menaces de mort contenant des grossièretés qualifiant Omar de « musulman terroriste ». Un autre a affirmé qu’un groupe d’autodéfense espionnant la députée et « vos enfants » avait obtenu « toutes vos adresses et les avait remises à des violeurs ».

«Je fais partie d’un groupe militant», a affirmé l’appelant d’un troisième message vocal. « J’ai hâte que notre groupe vous voie un jour et que je puisse vous arracher votre putain de chiffon de la tête… J’espère que les Israéliens tueront chacun d’entre vous. »

Dans un communiqué, Omar a déclaré qu’elle et d’autres Américains musulmans avaient été victimes d’une « diffamation malhonnête » qui assimile les critiques du traitement réservé par Israël aux Palestiniens au soutien au Hamas, qui a créé un environnement où les menaces prolifèrent.

« Cela a directement mis ma vie et celle de ma famille en danger, et a soumis mon personnel à des violences verbales traumatisantes simplement parce qu’ils faisaient leur travail », a déclaré Omar. « Plus important encore, cela menace des millions de musulmans américains. »

« Ce langage et ces images toxiques ont des conséquences concrètes », a poursuivi Omar. « Les dirigeants républicains de la Chambre restent silencieux alors que leur parti déclenche ces attaques toxiques et refusent de demander des comptes aux extrémistes dans leurs rangs. Depuis que j’ai pris mes fonctions, deux hommes ont plaidé coupables d’avoir menacé de me tuer. C’est très réel. J’ai peur pour mes enfants et je dois leur parler de la nécessité de rester vigilant, car on ne sait jamais.

Omar, Tlaib et d’autres membres de la soi-disant « escouade » de législateurs progressistes sont depuis longtemps la cible des médias conservateurs, et ils ont souvent été pointés du doigt par l’ancien président Donald Trump.

La représentante Lauren Boebert, R-Colo., les a appelés les «Escouade du Jihad», la représentante Marjorie Taylor Greene, D-Ga., les a surnommés les «Groupe du Hamas« , et la branche de campagne officielle des républicains de la Chambre des représentants a qualifié le couple de « spox du Hamas », argot de Washington désignant le porte-parole.

Ils ont également fait face aux critiques officielles de leur propre parti et des dirigeants juifs. La Maison Blanche a qualifié de « répugnante » la réponse initiale des autres membres du « Squad » à l’attaque du Hamas, tandis que le sénateur John Fetterman, démocrate de Pennsylvanie, dit Mercredi, il était « vraiment inquiétant » que des membres du Congrès prennent la parole du Hamas à propos d’Israël après que Tlaib ait répété ses affirmations selon lesquelles Israël avait bombardé un hôpital à Gaza. (Les responsables américains pensent qu’il s’agissait d’une roquette palestinienne qui a raté son tir, mais des questions demeurent.)

Tlaib est désormais confronté à un motion de censure des républicains à cause des commentaires.

Le briefing sur la sécurité de jeudi après-midi, organisé en partie par le leader démocrate à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries, comprenait également les représentants Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., Jamaal Bowman, DN.Y., Cori Bush, D-Mo., Barbara Lee, D-Calif., Sheila Jackson Lee, D-Texas, Ayanna Pressley, D-Mass., et Delia Ramirez, D-Ill.

En raison de menaces persistantes, plusieurs de ces membres se voient depuis longtemps attribuer des détails de sécurité, ce qui est très inhabituel pour des membres du Congrès en dehors de postes de direction élevés. Mais le bureau d’Omar a déclaré que les menaces au cours des dix derniers jours étaient pires que jamais.

Dans un message vocal laissé à son bureau, un appelant dit : « J’aimerais que quelqu’un te tue et te mette en enfer. »

Un autre appelant dit qu’elle devrait « tomber morte pour avoir soutenu des f—— terroristes ».

« Vous travaillez pour ce pays », poursuit l’appelant. « Sortez votre f—— tête de votre f—— cul qui porte un turban, et f—— voyez la lumière du jour, espèce d’idiot de f—— terroriste. -soutenir f—— merde.

L’appelant qui a affirmé qu’Omar était espionnée a également déclaré que le groupe qui la ciblait avait piraté tous ses comptes et se préparait prétendument à l’empoisonner, elle et sa famille.

« Les allégations sont qu’ils vont vous tuer et nous pouvons regarder sur Internet », a déclaré l’appelant. « Je prie pour qu’ils aient justice contre vous tous, traîtres. »

La police du Capitole a déclaré qu’elle ne commentait pas les menaces spécifiques, mais a confirmé qu’elle avait « renforcé la sécurité dans tout le complexe du Capitole » et a déclaré qu’elle « travaillait 24 heures sur 24 pour se coordonner avec nos partenaires chargés de l’application de la loi et des renseignements à travers le pays afin de garder tout le monde en sécurité ». sûr. »

L’été dernier, un homme de Floride a été condamné à trois ans de probation et à une amende de 7 000 $ pour une menace envoyée par courrier électronique à Omar, Tlaib, Ocasio-Cortez et Pressley. Et en 2020, un New-Yorkais était condamné à un an de prison suite à des appels téléphoniques menaçants adressés à Omar.

Les bureaux de plusieurs membres juifs du Congrès soit n’ont pas répondu aux demandes d’informations sur les menaces, soit ont déclaré qu’ils n’avaient pas constaté de hausse notable.

Dans le même temps, les organismes de surveillance ont observé une augmentation du nombre d’incidents visant des Américains musulmans et juifs, apparemment motivés par le conflit au Moyen-Orient.

Le danger semble particulièrement réel pour les musulmans après qu’un garçon palestinien américain de 6 ans ait été tué près de Chicago dans ce que les autorités qualifient de crime de haine. Selon des documents judiciaires, le propriétaire du garçon l’aurait poignardé 26 fois après avoir exprimé sa haine des musulmans et sa colère face à l’attaque du Hamas.

« Nous assistons sans aucun doute à une augmentation des menaces et de la haine contre la communauté », a déclaré Corey Saylor, directeur de recherche au Center for American-Islamic Relations, le plus grand groupe de défense des musulmans du pays, qui a déclaré que le groupe avait été très occupé à répondre aux incidents dont elle n’avait pas encore eu l’occasion de chiffrer.

Outre quelques actes isolés de violence et des menaces, comme une mosquée de l’Oregon recevant le message « MOUREZ LES MUSULMANS MOUREZ ! », Saylor a déclaré qu’il était particulièrement préoccupé par les tentatives d’intimidation des étudiants qui ont critiqué Israël et parlé de la cause palestinienne.

Par exemple, un panneau d’affichage mobile a fait le tour de Harvard Square la semaine dernière en affichant les noms et les visages des étudiants impliqués dans une déclaration controversée accusant Israël d’avoir créé les conditions qui ont conduit à l’attaque, tandis que Google a été contraint de supprimer un document créé de manière anonyme qui incluait leurs noms et informations d’identification personnelles dans ce que Saylor appelé un « doxxing de masse.»

Parallèlement, les organisations juives ont également renforcé leur sécurité en réponse aux menaces croissantes.

Oren Segal, qui dirige le Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation, a déclaré que son groupe avait recensé au moins 141 incidents antisémites (tels que le vandalisme, le harcèlement ou les agressions) au cours des 10 jours entre le 7 et le 17 octobre, ce qui représente un 48 % d’augmentation par rapport à la même période l’année dernière.

Les chercheurs de l’ADL ont également constaté une augmentation de 400 % des menaces « non spécifiques » visant à tuer des Juifs, des « sionistes » ou des Israéliens sur la plateforme de médias sociaux Telegram, un espace en ligne qui a « incubé la haine et animé des activités réelles dans le passé ». selon Segal.

L’antisémitisme est déjà en hausse depuis plusieurs années, les données du FBI sur la criminalité publiées cette semaine montrant que les crimes haineux anti-juifs ont augmenté de 37 % entre 2021 et 2022, atteignant le niveau le plus élevé depuis des décennies.

« À une époque où une grande partie du discours public se concentre sur les divisions entre nos communautés, nous devons être les alliés de tous ceux qui sont ciblés par la haine », a déclaré Segal à propos des communautés juive et musulmane. « Ces haines se conjuguent souvent non seulement dans l’esprit des extrémistes, mais aussi dans celui de ceux qui veulent diviser notre communauté. »