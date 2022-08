Les membres locaux d’ABATE gagnent au salon du vélo de Plano – Shaw Local

Le chapitre Open Roads ABATE of IL, Inc. a participé au Salon de l’auto et du vélo de la Légion américaine de Plano le dimanche 17 juillet. Plusieurs membres ont inscrit leurs vélos dans le salon. Brent Martin a remporté la première place et Cliff Oleson a pris la deuxième place. Le groupe a également tenu un stand où il a fait la promotion de l’ABATE et vendu des canettes et des billets de tombola pour la tombola de vélos de l’État d’IL ABATE.