Les membres fondateurs des BRICS font face à une décision historique alors qu’ils tentent de remodeler l’ordre mondial — RT World News

Élargir le nombre de membres et travailler à l’indépendance financière vis-à-vis de l’Occident sont deux défis importants à discuter lors du sommet de Johannesburg

Dmitry Trénine est professeur-chercheur à la Higher School of Economics et chercheur principal à l’Institut de l’économie mondiale et des relations internationales. Il est également membre du Conseil russe des affaires internationales.

Jamais le groupe BRICS n’a suscité autant d’intérêt dans le monde qu’à l’approche du 15e sommet des dirigeants cette semaine à Johannesburg.

Cela montre en soi la croissance de l’importance du bloc depuis sa première réunion – au niveau des ministres de l’économie – en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg en 2006, et le premier véritable sommet à Ekaterinbourg en 2009.

Environ 20 pays chercheraient à être admis dans l’organisation de cinq membres et la liste des pays qui seront représentés à la réunion en Afrique du Sud est trois fois plus longue. C’est un signe des temps et souligne deux choses : l’aspiration de nombreuses nations non occidentales à devenir plus conséquentes à la façon dont le monde est dirigé, et le recul croissant contre la domination occidentale intéressée dans la politique mondiale, l’économie, la finance, et les médias.

Cela ne signifie pas pour autant que les BRICS (un acronyme composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud) auront la tâche facile pour remodeler l’ordre mondial. Avant le sommet de Johannesburg, deux questions sont apparues comme les principaux défis à la poursuite de l’évolution du groupe. L’un est l’élargissement de l’adhésion. Un certain nombre de pays du monde entier se sont alignés à la porte des BRICS, prêts à entrer. Il s’agit notamment de l’Algérie, de l’Argentine, du Bangladesh, de la Biélorussie, de la République démocratique du Congo, de Cuba, de l’Égypte, de l’Éthiopie, de l’Indonésie, de l’Iran, du Kazakhstan. , le Mexique, le Nigéria, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Opter pour un élargissement big bang serait une déclaration forte, à l’effet qu’une alternative au système d’alliances et de partenariats dirigé par les États-Unis est en train d’être construite. Cependant, la question est de savoir si une telle expansion rendrait un BRICS beaucoup plus diversifié immédiatement plus fort ou non ?















Au sein même des BRICS, les points de vue sur l’élargissement divergent. Pourtant, il existe un modèle qui peut s’avérer utile. Un autre groupe non occidental, avec certains des mêmes États participants, a géré la question de l’élargissement sans en diluer l’efficacité. Il s’agissait de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui a débuté avec la Russie, la Chine et trois États d’Asie centrale. Au fil du temps, l’OCS a trouvé une formule pour les catégories de pays participants et des critères et processus pour l’admission de nouveaux membres à part entière. L’organisation a pu étendre son adhésion à part entière à l’Inde et au Pakistan, à l’Ouzbékistan et à l’Iran, avec un certain nombre d’autres candidats à l’admission. Si l’approche SCO est adoptée par les BRICS, cela pourrait être une solution.

L’autre défi pour le bloc est de trouver de nouveaux instruments financiers pour réduire la dépendance des économies non occidentales vis-à-vis du dollar. La militarisation par Washington de sa monnaie dans sa guerre hybride contre la Russie et sa manipulation simultanée du commerce et de la technologie contre la Chine ont rendu la question urgente. Les restrictions occidentales ont entravé les activités de la nouvelle banque de développement des BRICS. Des appels ont été lancés pour que le groupe crée une monnaie commune, afin de briser le monopole du dollar dans la finance mondiale. Pourtant, il va de soi que la création d’une monnaie de réserve pour cinq économies très différentes, dont la Chine représente les deux tiers du PIB nominal cumulé du groupe, se heurtera au principe jalousement gardé de la souveraineté nationale. L’objectif initial d’atteindre l’indépendance financière ne sera pas atteint.















Une manière plus pratique serait d’améliorer la pratique actuellement croissante consistant à utiliser les monnaies nationales dans les échanges entre les pays BRICS. Le yuan et le rouble représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires commercial sino-russe ; La Russie accepte la roupie pour le pétrole qu’elle expédie vers l’Inde ; Le Brésil commerce en yuan avec la Chine ; et ainsi de suite. Si ces transactions ont le mérite d’être exemptes d’interférences de pays tiers, elles peuvent engendrer et engendrent des coûts, en raison des problèmes de convertibilité de certaines devises, de leur utilisation limitée en dehors du pays émetteur et de l’instabilité du taux de change. Ce sont les problèmes qui doivent être résolus. Alors qu’une monnaie BRICS est encore loin, il serait plus logique de travailler à l’amélioration du système de paiements et de règlements internationaux au sein du groupe.

Les BRICS sont souvent comparés au G7. Pourtant, bien que la comparaison puisse être justifiée à certains égards, les deux groupes sont fondamentalement différents dans leur ambition, leur structure et leur évolution. Le G7 est politiquement, économiquement et idéologiquement homogène, tandis que les BRICS sont riches en diversité à tous égards ; le G7 est essentiellement dirigé par les États-Unis, les autres, les ex-grandes puissances, acceptant incontestablement ce leadership, alors que dans les BRICS, le poids économique de la Chine ne se traduit pas par une hégémonie de Pékin. Le G7 est mondialiste dans le sens où il cherche à projeter ses modèles et ses mœurs sur le reste du monde, et les BRICS sont entièrement focalisés sur leur souveraineté nationale. Dans le même temps, le G7 est clairement exclusif, l’Occident étant nettement au-dessus des autres, tandis que les BRICS sont tout le contraire : ils embrassent la diversité des différentes civilisations et cultures.

Le rôle du G7 est de préserver l’ordre ancien dans lequel l’Occident domine ; l’ambition des membres des BRICS est de construire les éléments d’un nouvel ordre mondial plus diversifié et mieux équilibré, d’abord entre eux, puis d’influencer davantage l’évolution du système mondial. BRICS n’est pas une tentative de créer une alliance à somme nulle. C’est le noyau de ce que l’on peut appeler la majorité mondiale qui vise le développement plutôt que la domination. Le chemin sera difficile et non sans opposition, mais, avec plus de pièces au puzzle, les fondations d’un ordre mondial plus ouvert et inclusif finiront par émerger.