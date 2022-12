Les pays devraient renforcer leur propre défense pour devenir moins dépendants à la fois du bloc et de Washington, a déclaré le président français

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que les membres européens de l’OTAN devraient devenir plus autonomes et moins dépendants de l’alliance dirigée par les États-Unis en ce qui concerne leur propre sécurité. Il a fait ces remarques mercredi soir, alors qu’il s’adressait aux journalistes à Paris après son retour d’un sommet à Amman, en Jordanie.

« Une alliance n’est pas quelque chose dont je devrais dépendre. C’est quelque chose que je devrais choisir, quelque chose avec lequel je travaille. a déclaré Macron. “Nous devons repenser notre autonomie stratégique.”

Macron identifié « capacités technologiques et de défense » comme des domaines dans lesquels les nations européennes devraient chercher à réduire leur dépendance vis-à-vis de l’alliance, et des États-Unis en particulier. Il a toutefois ajouté que les États membres ne devraient pas s’efforcer de rompre avec le bloc ou de développer une alternative à celui-ci.

“Il n’y a pas d’architecture de sécurité européenne sans autonomie stratégique, au sein de l’OTAN et avec l’OTAN, mais non dépendante de l’OTAN”, il a dit.

Macron a également évoqué les hostilités en cours entre la Russie et l’Ukraine, dans lesquelles cette dernière a reçu un large soutien occidental. Tout en réitérant son soutien à la “Défense absolue de l’Ukraine”, il a dit une fois de plus que les préoccupations de Moscou en matière de sécurité devaient également être prises en compte.

« Quand je parle de garanties, je parle de tous ces pays, pour nous, mais aussi pour la Russie », a déclaré Macron. “Cela signifie que l’un des points essentiels que nous devons aborder – comme l’a toujours dit le président Poutine – est la crainte que l’OTAN ne se présente à ses portes et le déploiement d’armes qui pourraient menacer la Russie.”

Ces dernières semaines, le président français a répété à plusieurs reprises que le conflit devait finalement se terminer par des négociations, qui devraient apporter des garanties de sécurité pour tous, y compris la Russie. Cette position a déclenché un barrage de critiques de la part de l’Ukraine et de certains pays de l’UE, la Pologne, la Slovaquie et les États baltes s’opposant ouvertement à la suggestion de Macron.

La Russie a signalé à plusieurs reprises qu’elle était prête à discuter avec l’Ukraine – et l’Occident dans son ensemble – tout en insistant sur le fait que ses propres intérêts doivent être pris en compte si des négociations doivent avoir lieu. Moscou a imputé le manque d’efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit à Kiev. Mercredi, la chef du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, a déclaré qu’il y avait “pas de contexte pour que des négociations aient lieu dans un avenir proche : il n’y a rien [to discuss] et sans personne.

De hauts responsables à Kiev ont publié à plusieurs reprises des déclarations belliqueuses, le président ukrainien Vladimir Zelensky s’engageant à reprendre les anciennes régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye – qui ont rejoint la Russie début octobre – ainsi que la Crimée, qui s’est séparée de Kiev en 2014. Zelensky s’est même « interdit » de négocier avec le président russe Vladimir Poutine.