Les membres d’Unifor ratifient une nouvelle convention collective avec Ford

Cinq jours après avoir conclu une entente de principe, les membres d’Unifor ont voté ce week-end et ont ratifié de justesse une nouvelle convention collective de trois ans avec Ford Motor Company.

Au cours du week-end, des milliers de travailleurs de Ford à travers le Canada ont voté pour approuver ou non un nouveau contrat proposé par Ford, que le syndicat a qualifié de « plus grande augmentation salariale générale négociée dans l’histoire d’Unifor et des TCA ».

« Notre équipe de négociation a fait preuve d’un leadership exceptionnel et a réussi à convaincre Ford du Canada sur tous les fronts », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d’Unifor. « Ce contrat changera profondément des vies. Il transforme fondamentalement les régimes de retraite, offre des protections pendant la transition vers les véhicules électriques et comprend les augmentations de salaire les plus élevées de l’histoire des négociations automobiles au Canada.

Le vote s’est terminé dimanche à 10 heures et, selon une publication sur les réseaux sociaux et un communiqué de presse, les membres d’Unifor ont voté pour ratifier la nouvelle entente de trois ans, avec 54 pour cent des membres votant en faveur.

L’accord couvre 5 600 travailleurs au Canada, selon 1 722 à Windsor.

« Je suis soulagé qu’il ait été ratifié. J’espérais un chiffre plus élevé, mais c’est le moment aujourd’hui », a déclaré John D’Agnolo, président des négociations principales de Ford.

Mardi, Unifor et Ford Motor Company ont conclu une convention collective de principe.

L’entente avait expiré lundi à 23 h 59, mais les négociations ont été prolongées de 24 heures supplémentaires après qu’Unifor ait reçu une « offre substantielle » quelques minutes avant la date limite initiale.

Samedi, Unifor a annoncé les détails de la nouvelle convention collective.

La direction d’Unifor a déclaré avoir ciblé les quatre principes clés que sont les retraites, les salaires, le soutien à la transition vers les véhicules électriques et l’investissement.

QUELS SONT LES RETENUS DU NOUVEL ACCORD ?

Lors de la signature, les membres recevront une augmentation de salaire de 10 pour cent la première année de l’accord, de 2 pour cent la deuxième année et de 3 pour cent la troisième année. Ces augmentations seront encore plus élevées pour les métiers spécialisés.

Le syndicat a déclaré qu’il s’agissait de la plus importante augmentation salariale générale négociée dans l’histoire d’Unifor et des TCA.

Les travailleurs verront une augmentation de leur salaire horaire de base de près de 20 pour cent pour la production et de 25 pour cent pour les métiers pendant la durée de l’accord. Par exemple, d’ici la fin de l’entente de trois ans, un assembleur de production de premier ordre sera payé 44,52 $ l’heure, et un compagnon d’un métier spécialisé sera payé 55,97 $ l’heure.

Les employés à temps plein sont également en lice pour recevoir une prime à la signature de 10 000 $, et de 4 000 $ pour les employés à temps partiel.

Selon le syndicat, le salaire horaire des ouvriers de production chez Ford au Canada est désormais de 11 $ de plus, soit 35 pour cent de plus, que celui des travailleurs américains comparables de l’automobile chez Ford.

De plus, les employés bénéficieront de congés payés supplémentaires, notamment le Jour de la famille et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Des améliorations seront apportées à l’échelle de progression des salaires des nouvelles recrues, permettant aux nouvelles recrues d’obtenir leur plein salaire dès la quatrième année au lieu de la huitième.

Il y aura également une réactivation des allocations de vie chère et, pour la première fois en 15 ans, ce que le syndicat appelle des améliorations de la sécurité des retraites, qui verront les travailleurs en transition passer d’un régime à cotisations définies à un régime défini « plus lucratif et plus stable ». régime de prestations.

L’accord apportera également des améliorations aux principaux avantages en matière de santé, comme l’augmentation du maximum annuel pour la massothérapie et la physiothérapie, l’élimination des exigences relatives aux notes du médecin et des améliorations à la couverture des soins de la vue et des soins dentaires.

« Nos travailleurs de l’automobile représentés par Unifor sont le cœur de Ford du Canada », a déclaré Bev Goodman, président et chef de la direction de Ford du Canada dans un communiqué.

Elle a ajouté : « Ce contrat investit dans nos employés talentueux et dévoués, qui restent constamment concentrés sur le travail critique d’assemblage de nos véhicules, de construction de nos moteurs et composants, d’amélioration de la satisfaction de la clientèle et d’accélération du service de livraison de pièces à nos plus de 400 concessionnaires. Ensemble , nous veillons à ce que nos opérations canadiennes continuent de fonctionner avec les compétences, les connaissances et les processus nécessaires pour être compétitifs et gagner. »

RÉACTION LOCALE AU NOUVEL ACCORD

D’Agnolo, de la section locale 200 d’Unifor à Windsor, est le président du comité principal de négociation et a déclaré que l’accord comporte également une promesse de nouveaux investissements à l’usine de moteurs d’Essex, qui, selon D’Agnolo, créeront probablement davantage d’emplois.

« Nous rencontrerons l’entreprise dans les deux prochaines semaines pour examiner tous les détails. Et je le transmettrai immédiatement aux membres », a-t-il expliqué.

À Windsor, le nouvel accord aura une incidence directe sur 1 700 travailleurs horaires de production et de métiers spécialisés dans les usines Essex Engine et Windsor Annex.

Le nouvel accord comprend « des investissements supplémentaires et une capacité accrue » à l’usine de Windsor, et comprendra « des revenus et une admissibilité étendus et améliorés » pendant la période de rééquipement du Centre des véhicules électriques d’Oakville.

« Nous voulions nous assurer que nous obtenions des gains à tous les niveaux pour tous nos membres. Et c’est ce que nous avons fait et cela se reflète dans le nouvel accord », a déclaré D’Agnolo.

QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT ?

Une grève est désormais évitée chez Ford Canada – et maintenant un modèle a été officiellement établi pour Stellantis et General Motors à suivre.

Stellantis et GM prendront comme point de départ le modèle établi par Ford et négocieront avec Unifor. Mais une grève contre l’un des deux est toujours sur la table.

«C’est leur décision. Ces travailleurs décideront s’ils estiment que cela est suffisant. Et je crois qu’ils le feront », a déclaré John D’Agnolo.

Lana Payne d’Unifor annoncera lundi le prochain constructeur automobile visé par les négociations.

Le 29 août, Unifor a annoncé que Ford Motor Company serait l’entreprise cible des Trois Détroit du syndicat dans le cadre de sa ronde de négociations en cours avec Ford, General Motors et Stellantis.