Les membres d’Unifor ratifient leur contrat avec Ford

Les travailleurs d’Unifor, le syndicat canadien des travailleurs de l’automobile, ont voté en faveur d’un accord avec Ford Motor Co., selon les résultats publiés dimanche, finalisant ainsi le premier accord avec un constructeur automobile des Trois de Détroit alors que les contrats aux États-Unis et au Canada arrivent à leur fin ce mois-ci.

L’accord de trois ans reconnaît les plus grandes priorités des travailleurs, a déclaré samedi le syndicat, et comprend la plus importante augmentation salariale générale négociée dans l’histoire d’Unifor, anciennement les Travailleurs canadiens de l’automobile.

L’accord prévoit des augmentations de 10 % la première année, de 2 % la deuxième année et de 3 % l’année suivante, ainsi que des ajustements au coût de la vie. Cela réduit également le temps dont un employé en progression a besoin pour atteindre l’échelle salariale la plus élevée de huit à quatre ans. Pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’échelle supérieure, cela augmente le pourcentage obtenu au cours des trois premières années.

Pendant la durée de l’entente, les employés seniors verraient leur taux horaire passer de 37,33 $ canadiens à 44,52 $ canadiens, soit une augmentation de 19,2 %. Le dollar canadien équivaut à 74 cents en monnaie américaine.

L’approbation de l’accord signifie que 5 600 employés de Ford, répartis dans trois usines en Ontario – Oakville Assembly, Essex Engine et Windsor Engine – disposent à nouveau d’un contrat. Contrairement aux Travailleurs unis de l’automobile, Unifor a choisi de négocier uniquement avec une seule entreprise à la fois. L’UAW s’est mis en grève le 15 septembre dans certaines installations de Ford, General Motors Co. et Stellantis NV.

Les travailleurs canadiens ne se sont pas mis en grève, mais ont prolongé leur contrat à la dernière minute après que Ford ait présenté une offre « substantielle » « quelques minutes avant la date limite », selon un communiqué d’Unifor envoyé par la porte-parole Kathleen O’Keefe à l’époque.

« Nos travailleurs de l’automobile représentés par Unifor sont le cœur de Ford du Canada », a déclaré Bev Goodman, président et chef de la direction de Ford du Canada, dans un communiqué de presse annonçant l’approbation. « Ce contrat investit dans nos employés talentueux et dévoués, qui restent constamment concentrés sur le travail critique d’assemblage de nos véhicules, de construction de nos moteurs et composants, d’amélioration de la satisfaction de la clientèle et d’accélération du service de livraison de pièces à nos plus de 400 concessionnaires. Ensemble, nous veillons à ce que nos opérations canadiennes continuent de fonctionner avec les compétences, les connaissances et les processus nécessaires pour rivaliser et gagner.

Les travailleurs permanents recevront une prime de ratification de 10 000 $ canadiens tandis que les temporaires recevront une prime de 4 000 $ canadiens. L’accord prévoit également des « augmentations significatives » des programmes de retraite, a déclaré Ford.

Unifor annoncera sa prochaine entreprise cible « dans un avenir proche », selon une lettre signée par la présidente d’Unifor, Lana Payne, le président des négociations principales de Ford, John D’Agnolo, et le vice-président des négociations principales de Ford, Marc Brennan.

« Au nom de toute l’équipe de négociation, nous tenons à remercier tous les membres pour leur soutien et leur solidarité tout au long des négociations », poursuit la lettre.

Aux États-Unis, l’UAW ne frappe qu’une seule usine Ford. Les travailleurs sont en grève à l’Assemblée du Michigan à Wayne, dans les ateliers d’assemblage final et de peinture. L’entreprise a été épargnée par la grève élargie lancée vendredi par le syndicat américain contre 38 usines de pièces détachées GM et Stellantis dans tout le pays. Le président de l’UAW, Shawn Fain, a cité les progrès réalisés dans les négociations avec Ford comme raison pour laquelle l’entreprise a été exclue de la grève élargie.