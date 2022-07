Les membres du Temple de la renommée poussent le baseball dans une région folle de cricket

BRISBANE, Australie (AP) – Deux joueurs de baseball du Temple de la renommée mènent une campagne pour amener le sport qui les a rendus célèbres en Inde, au Pakistan et au Moyen-Orient.

L’ancien lanceur des Yankees de New York Mariano Rivera et l’ancien arrêt-court des Cincinnati Reds Barry Larkin sont les visages familiers de la United International Baseball League. L’UIBL prévoit d’amener le baseball professionnel dans une région du monde plus associée à un autre sport de batte contre balle – le cricket.

La ligue débutera par un tournoi vitrine inaugural à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en février de l’année prochaine. D’autres plans pour l’emplacement des équipes et de leur personnel sont toujours en cours.

La Ligue a déclaré dans un communiqué que le sous-continent indien et la région du Moyen-Orient abritent deux milliards de personnes “et plus de 900 millions de ces personnes sont des fans de cricket”.

«Alors que le baseball existe dans de petites poches à travers l’Asie du Sud et le Golfe. . . il y a une absence de ligues professionnelles et un manque d’expertise et d’infrastructures profondes de développement des joueurs de base », ajoute le communiqué. “L’équipe de l’UIBL cherche à changer cela.”

Rivera, né au Panama, a passé toute sa carrière avec les Yankees pendant 19 saisons de 1995 à 2013, principalement en tant que lanceur de relève et plus proche. Il a fait 13 apparitions au All-Star Game, a remporté cinq World Series, est le leader de tous les temps de la MLB en arrêts avec 652 et a été intronisé au Baseball Hall of Fame en 2019.

“Je suis très reconnaissant de faire partie de la mission passionnante de l’UIBL d’inspirer deux milliards de nouveaux fans à tomber amoureux du baseball”, a déclaré Rivera. “Nous pensons qu’il existe une opportunité incroyable d’éduquer, d’inspirer et de divertir ces fans de cricket, et d’ouvrir leur cœur à une forme de baseball passionnante et culturellement pertinente.”

Larkin, né à Cincinnati, a été un joueur des Reds tout au long de sa carrière dans sa ville natale. Il a remporté un prix MVP, un titre de la Série mondiale, a été sélectionné dans 12 équipes All-Star et a été intronisé au Temple de la renommée en 2012.

Larkin a déclaré qu’enseigner aux futurs talents du baseball les bases était un élément important de la mission de la nouvelle ligue.

“Nous croyons vraiment que le développement des joueurs doit commencer au niveau local”, a déclaré Larkin. « J’ai passé les 20 dernières années de ma vie à aider les jeunes à apprendre les principes fondamentaux de notre grand jeu, ainsi que les principes fondamentaux d’un excellent leadership. C’est la beauté du baseball – lorsque vous l’enseignez de la bonne manière avec la bonne conviction, vous pouvez aider les jeunes à réussir sur le terrain et en dehors.

La nouvelle ligue a déclaré que si la base de fans de baseball a un âge moyen de 57 ans, les fans de cricket sont parmi les plus jeunes fans de sport au monde, avec une moyenne d’âge de 34 ans. Nulle part le cricket n’est plus populaire qu’en Inde et au Pakistan.

L’UIBL a déclaré qu’elle prévoyait “d’innover et de faire évoluer” le baseball “pour aider à capturer et à engager ce groupe démographique plus jeune et plus diversifié”.

Sans entrer dans les détails spécifiques, il a également déclaré que la ligue “introduira des changements de règles, créera des concepts de jeu originaux et donnera vie à une expérience de visionnement plus immersive pour les fans au stade et à la maison”.

Le tournoi vitrine inaugural qui se jouera uniquement à Dubaï en février prochain comprendra quatre franchises représentant différentes parties du monde. La ligue a déclaré que les franchises, les managers, les entraîneurs et les listes seront annoncés à une date ultérieure.

Le baseball devra rivaliser pour attirer l’attention avec une nouvelle ligue de cricket Twenty20 lancée à peu près au même moment aux Émirats arabes unis, sur le modèle de la lucrative Indian Premier League.

Les joueurs de cricket vedettes du monde entier rejoindront probablement la Ligue internationale T20 à six équipes. La ligue a des liens avec l’Inde, où le format le plus court et le plus excitant du cricket a décollé en 2008 lorsque l’IPL a été formé. Les droits de diffusion de cinq ans de l’IPL valent maintenant plus de 6 milliards de dollars.

