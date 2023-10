Deux députés démocrates, qui font partie du « Squad » au Congrès, n’ont pas supprimé leurs tweets accusant Israël d’une explosion survenue dans un hôpital de Gaza.

Le Hamas a initialement imputé à Israël l’explosion survenue à l’hôpital baptiste chrétien Al-Ahli, dans la bande de Gaza, mais les Forces de défense israéliennes refusé la déclaration et a déclaré que c’était une fusée en panne qui avait provoqué l’explosion. Rashida, représentante démocrate du Michigan Tlaïb et le représentant démocrate du Minnesota, Ilhan Omar a publié mardi des tweets accusant Israël, qui n’ont été ni supprimés ni modifiés. (EN RELATION : Rashida Tlaib sanglote en répétant les affirmations du Hamas concernant l’attentat à la bombe dans un hôpital)

« Israël vient de bombarder l’hôpital baptiste, tuant 500 Palestiniens (médecins, enfants, patients) juste comme ça », a tweeté Tlaib.

Israël vient de bombarder l’hôpital baptiste, tuant 500 Palestiniens (médecins, enfants, patients) juste comme ça. @POTUS c’est ce qui arrive lorsque vous refusez de faciliter un cessez-le-feu et de contribuer à la désescalade. Votre approche uniquement de guerre et de destruction m’a ouvert les yeux et à beaucoup… https://t.co/mZYoifT7bj – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 17 octobre 2023

« Le bombardement d’un hôpital compte parmi les crimes de guerre les plus graves. Le fait que Tsahal ait fait exploser l’un des rares endroits où les blessés peuvent chercher des soins médicaux et un abri pendant une guerre est horrible », Omar tweeté.

Le bombardement d’un hôpital compte parmi les crimes de guerre les plus graves. Le fait que Tsahal ait fait exploser l’un des rares endroits où les blessés peuvent chercher des soins médicaux et un abri pendant une guerre est horrible.@POTUS doit faire pression pour un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à ce massacre. https://t.co/dPJ48dyDe8 – Ilhan Omar (@IlhanMN) 17 octobre 2023

Tlaib et Omar n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation concernant leurs tweets toujours en ligne.

Les renseignements examinés par la commission sénatoriale du renseignement ont révélé mercredi que l’explosion était probablement le résultat d’un lancement de roquette raté par des terroristes, et non d’une frappe aérienne israélienne. selon au sénateur démocrate de Virginie Mark Warner, qui est le président du comité.

Le président Joe Biden a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de sa visite en Israël qu’il semblait que « l’autre équipe » était responsable.

Tlaib s’est exprimé mercredi lors d’un rassemblement pro-palestinien et a réitéré l’affirmation selon laquelle l’explosion de l’hôpital était le résultat d’une frappe aérienne israélienne.

« Continuer à voir les gens penser que c’est normal de bombarder un hôpital où des enfants… vous savez, ce qui est si difficile parfois, c’est de regarder ces vidéos et les gens dire aux enfants : « Ne pleurez pas ». Je me dis : « Laissez-les pleurer » », a déclaré Tlaib.

