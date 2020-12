L’acteur Tom Cruise aurait éclaté pour la deuxième fois à cause de violations de distanciation sociale de Covid-19 sur le tournage de son dernier projet de film « Mission Impossible » en Europe, incitant cinq employés à quitter la production.

La deuxième crise a eu lieu mardi soir, après que la nouvelle d’un coup de gueule sur le plateau par Cruise ait été enregistrée sur bande, a rapporté le journal Sun, citant une personne non identifiée impliquée dans le film. L’acteur de 58 ans joue dans le film, qui est le septième volet de «Mission Impossible», et est l’un de ses producteurs.

« La première explosion a été grande, mais les choses ne se sont pas calmées depuis, » dit la personne.

« La tension monte depuis des mois, et c’était la goutte d’eau. Depuis qu’elle est devenue publique, il y a eu plus de colère et plusieurs membres du personnel ont marché. »

Le Sun n’a pas fourni de détails sur la deuxième diatribe, mais sa source a déclaré que Cruise avait fait de grands efforts pour faire avancer la production au milieu de la pandémie de Covid-19 et a été irrité que certains membres du personnel n’aient pas pris les mesures de sécurité suffisamment au sérieux. Cruise aurait été déclenché dans sa tirade précédente, qui a été capturée sur un enregistrement qui a été rendu public plus tôt cette semaine, après avoir vu deux membres du personnel se tenir étroitement ensemble.

« Si je te vois le refaire, tu es f ** king parti, » dit-il aux deux membres du personnel. « C’est tout. Pas d’excuses. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leurs f ** king maisons parce que notre industrie est fermée. » Il a ajouté que d’autres membres de l’équipage de 50 personnes seraient également limogés s’ils ne respectent pas les règles de distanciation sociale.

Les travaux sur le film ont été interrompus deux fois plus tôt cette année en Italie, y compris un passage en octobre qui aurait suivi 12 personnes sur le plateau testées positives pour le virus. Le tournage est revenu au Royaume-Uni plus tôt ce mois-ci.

D’autres artistes, tels que George Clooney et Whoopi Goldberg, ont défendu Cruise. La chroniqueuse du Los Angeles Times, Mary McNamara, l’a dit « senti bien« pour entendre Cruise fustiger les contrevenants à la sécurité Covid-19.

Mais certains observateurs ont suggéré que même si le fond de l’argument de Cruise était correct, ses accès de colère étaient inappropriés. «Un environnement de travail hostile est un environnement de travail hostile», un commentateur a tweeté. « Ce n’est pas ainsi que vous traitez les employés, même s’ils ont tort. » Un autre observateur a émis l’hypothèse que les membres d’équipage qui ont démissionné n’étaient probablement pas des briseurs de règle, « mais je ne veux tout simplement pas faire partie d’un environnement de travail toxique. »

Un environnement de travail hostile est un environnement de travail hostile. Ce n’est pas ainsi que vous traitez les employés, même s’ils ont tort. Ce n’est pas professionnel, clair et simple. Corrigez les personnes sur ce qu’elles sont censées faire, et si cela ne fonctionne pas, suivez votre processus de licenciement. – Jour de la semaine du loup-garou (@wulverzwitz) 17 décembre 2020

Gardez à l’esprit que les membres d’équipage qui démissionnent sont probablement ceux qui suivent des protocoles mais qui ne veulent tout simplement pas faire partie d’un environnement de travail toxique. Si j’étais l’un d’entre eux, j’arrêterais aussi. – kothuboy21 (@ kothuboy21) 17 décembre 2020

