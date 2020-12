On ne sait pas combien de doses sont allouées à la Maison Blanche, ni combien sont nécessaires. Alors que de nombreux responsables de Trump ont déclaré qu’ils étaient impatients de recevoir le vaccin et le prendraient s’il était offert, d’autres ont déclaré qu’ils craignaient d’envoyer le mauvais message en donnant l’impression que les membres du personnel de Trump sautaient la ligne afin de protéger un président. qui avait déjà le virus et s’est vanté d’être désormais «immunisé».

La Maison Blanche a vu plusieurs vagues de cas de coronavirus. M. Trump, la première dame et une demi-douzaine de conseillers ont été testés positifs fin septembre et début octobre. Quelques semaines plus tard, le chef de cabinet du vice-président Mike Pence, Marc Short, et une poignée d’autres membres du personnel et conseillers de Pence sont tombés malades.

Et une troisième vague a frappé l’aile ouest après la soirée électorale du président à la Maison Blanche. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, est tombé malade à cette époque, tout comme plusieurs autres conseillers de Trump.

Depuis lors, certains conseillers principaux de Trump ont quitté la Maison Blanche, comme la conseillère principale en communication, Alyssa Farah. Mais le cercle central des cadres supérieurs du président demeure.