CHICAGO — Le Parti démocrate est déchiré depuis des mois par la guerre à Gazadonnant lieu à un mouvement de protestation qui a menacé la coalition électorale du président Joe Biden.

Mais avec Biden hors course et la vice-présidente Kamala Harris désormais à la tête du parti, certains indicateurs étaient présents Convention nationale démocrate Lundi, Harris a annoncé qu’il prenait des mesures plus énergiques pour apaiser cette tension.

Dans ce que les organisateurs ont appelé une première, les militants du parti ont eu l’occasion lors de la convention d’organiser un forum pour discuter du sort des habitants de Gaza, qui subissent les bombardements israéliens depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre et sa prise d’otages, ainsi que pour partager des histoires profondément personnelles – et souvent déchirantes – sur les membres de leur famille perdus dans le conflit.

Bien que leurs principales revendications – un cessez-le-feu et le refus du soutien américain à la poursuite de la guerre par Israël – restent sans réponse, la décision d’autoriser les militants à organiser un forum équivaut à tendre une branche d’olivier de la part de Harris. Et c’est une branche que beaucoup doutaient que Biden aurait tendu s’il avait été toujours candidat.

James Zogby, l’un des intervenants et fondateur de l’Institut arabo-américain, a reconnu que la gestion de la guerre à Gaza par le Parti démocrate suscitait toujours un mécontentement. Il a néanmoins déclaré que ce forum était une première.

« Ce n’est pas le prix qui compte. Le prix, c’est un changement de politique », a déclaré Zogby. « Mais ce qui est historique ici, c’est que nous avons un panel officiellement autorisé pour en parler. »

Pendant une heure, les intervenants ont partagé des histoires horribles de vies brisées, d’enfants mutilés et de familles anéanties.

Le docteur Tanya Haj-Hassan, une médecin américaine qui a soigné des patients à Gaza pendant la guerre, a raconté l’histoire d’un jeune garçon dont la famille a été tuée et qui lui a dit qu’il ne voulait plus vivre parce que tous ceux qu’il aimait « sont désormais au paradis ».

Le forum était le fruit de négociations secrètes entre la campagne de Harris et les membres du soi-disant Mouvement « sans engagement » — un groupe qui a encouragé les électeurs démocrates à refuser leur soutien à Biden et à voter « sans engagement » lors des primaires plus tôt cette année pour envoyer un message.

Les principaux démocrates avaient J’ai passé des semaines des rencontres avec des électeurs « non engagés » et leurs alliés — y compris une rencontre jusqu’alors non rapportée entre Harris et le maire de Dearborn, dans le Michigan — dans le but de répondre aux critiques dans des États clés comme le Michigan, qui compte une importante population arabo-américaine.

Layla Elabed, une Américaine d’origine palestinienne de Dearborn, fondatrice du mouvement « Uncommitted » et sœur de la représentante américaine Rashida Tlaib du Michigan, a déclaré que la candidature de Harris offrait une lueur d’espoir et a qualifié la table ronde de « petite victoire ».

« Biden était un handicap pour le Parti démocrate en raison de sa politique impopulaire et immorale (à Gaza). Avec la vice-présidente Harris en tête de liste, la fenêtre d’opportunité pour faire bouger le Parti démocrate est légèrement meilleure », a déclaré Elabed.

« D’un autre côté, le président Biden » sera toujours en fonction jusqu’en janvier, a déclaré Elabed, et « nous ne pouvons pas attendre un transfert de pouvoir… avant de procéder à un changement de politique ».

Elabed, qui a rencontré Harris, a déclaré qu’elle sentait que « l’empathie et la compassion du vice-président étaient authentiques et sincères », mais a ajouté que cela ne suffisait pas.

« Nous avons besoin de plus que de la sympathie et de l’empathie » car « les enfants palestiniens ne peuvent pas manger leurs mots », a déclaré Elabed.