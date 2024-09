Les membres du groupe Jane’s Addiction se battent lors d’un concert à Boston et mettent fin au concert plus tôt que prévu

BOSTON – Des membres du groupe alternatif Jane’s Addiction ont été vus en train de se battre sur scène lors de leur concert à Boston vendredi soir.

Un combat filmé en vidéo

C’est arrivé lors du concert du groupe au Leader Bank Pavilion. Une vidéo montre le chanteur Perry Farrell et le guitariste Dave Navarro en train de crier et de se confronter au milieu d’une chanson, se bousculant avant que Farrell ne lance un coup de poing à Navarro. Un autre homme saute alors entre eux, mettant fin à la bagarre. Le concert s’est terminé plus tôt que prévu après cela.

« J’imagine que cela rappelle une mentalité de type rock classique, celle d’être un mauvais garçon et tout ça. Cela semble avoir disparu et cela rafraîchit beaucoup la mémoire des gens à ce sujet », a déclaré un fan.

« Je ne vois ça dans aucun autre concert. C’est assez fou pour être honnête », déclare Eoin O’Donnell, époustouflé par la vidéo.

La vidéo de l’incident s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, certains fans spéculant sur une éventuelle séparation du groupe.

La femme accuse la frustration

« La frustration de Perry augmentait, nuit après nuit, il avait l’impression que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était noyée par le groupe », a écrit l’épouse de Farrell, Etty Lau Farrell, dans un message Instagram samedi matin.

Elle a déclaré que son mari souffrait d’acouphènes et de maux de gorge et qu’à la fin de la chanson, il ne chantait plus, il criait juste pour être entendu. Elle a ajouté que son mari s’était ensuite effondré et avait pleuré.

Jane’s Addiction, connu pour ses chansons comme « Jane Says » et « Been Caught Stealing », en est à sa première tournée depuis 15 ans. Leur prochain concert, prévu le 15 septembre à l’amphithéâtre Hartford HealthCare de Bridgeport, dans le Connecticut, a été annulé via les réseaux sociaux samedi.

« Nous souhaitons présenter nos plus sincères excuses à nos fans pour les événements survenus hier soir. En conséquence, nous annulerons le spectacle de demain soir à Bridgeport », a déclaré Jane’s Addiction sur Facebook.

Le groupe a déclaré que les remboursements pour le spectacle de dimanche seront effectués par les fournisseurs de billets.

« Je suppose que si vous achetez un billet pour un concert de Jane’s Addiction, vous tentez votre chance », déclare Rich Wade, originaire de Boston.

WBZ-TV a contacté le promoteur de concerts Live Nation pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.