Les membres du GOP du conseil du comté de Kane apportent leur soutien à certains candidats démocrates – Shaw Local

La Parti républicain du comté de Kane peut montrer une perte de loyauté – ou une fissure – alors que sept candidats au conseil d’administration du comté du GOP ont approuvé le démocrate Ron Hain pour le shérif et l’un d’eux soutient le démocrate Jeffrey Pripusich pour le poste de trésorier lors des élections générales du 8 novembre.

Les républicains du conseil du comté Bill Lenert, David Brown, John Martin, Todd Wallace, Barbara Wojnicki, Drew Frasz et Clifford Surges sont tous répertoriés sur le site Web de la campagne de Hain comme l’approuvant, et non le républicain Jeff Bodin. Surges est vice-président du parti. Frasz a déclaré qu’il soutenait Pripusich plutôt que le républicain Chris Lauzen pour le poste de trésorier de Kane.

Le président républicain du comté de Kane, Andro Lerario, a déclaré qu’il avait abordé ce manque apparent de loyauté envers le parti dans un SMS qu’il avait envoyé.

Andro Lerario est le nouveau président du parti républicain du comté de Kane. (Photo fournie par Andro Lerario)

“J’ai clairement indiqué aux gens que nous votons pour et soutenons les républicains”, a déclaré Lerario. « Ce que j’ai dit, c’est ceci : une maison divisée ne peut subsister. Nous devons tous faire très attention aux petites choses qui peuvent nous séparer. En ce moment, il y a de la jalousie et de l’envie autour de nous parce que les gens commencent à remarquer que nous nous réunissons et que nous formons une équipe. Nous ne pouvons pas les laisser nuire à cela.

Pourtant, Lerario a nié que le soutien républicain à Hain indiquait une scission parmi les républicains de Kane – c’est que les membres du conseil connaissent Hain et s’entendent avec lui.

« Il y a deux façons pour le président (du parti) de voir cela. “Ne faites jamais ça, vous ne faites pas ça”, a déclaré Larario à propos du soutien du GOP à un démocrate. “S’il y a des points communs et que nous pouvons nous entendre, peut-être qu’ils peuvent nous amener à un meilleur endroit – pas à l’extrême gauche et à l’extrême droite du monde.”

Le shérif du comté de Kane Ron Hain (à gauche) et le challenger Jeff Bodin (à droite).

Pour sa part, Bodin a déclaré que les républicains qui soutiennent Hain “ne connaissent pas le vrai Ron Hain”.

“C’est un beau parleur”, a déclaré Bodin.

Pripusich sur Lauzen

“Je pense que venant de l’extérieur et avec une solide expérience en finance, je préfère voter pour quelqu’un qui n’a pas beaucoup de bagages politiques et beaucoup de dettes politiques à payer”, a déclaré Frasz en se référant à Lauzen.

“M. Les D2 de Lauzen (dossiers de financement de campagne) montrent des contributions substantielles de nombreuses organisations différentes au fil des ans. Qui sert-il ? Frasz a déclaré : « Deuxièmement, je vote pour son adversaire parce que j’ai très bien connu M. Lauzen lorsqu’il était membre du conseil d’administration. Il a été sénateur d’État et président du conseil de comté. Comme COVID, nous n’avons tout simplement pas besoin d’une autre variante.

Dans un e-mail, Lauzen a répondu que Frasz était “mal à l’idée que je l’appelle pour ses récents votes sur les dépenses déficitaires et l’augmentation des impôts …”

“M. Frasz a fait campagne sur mon dossier de gel des impôts fonciers du comté pendant huit années consécutives », a écrit Lauzen. “Maintenant, il critique le record … pour lequel il a voté.”

Quant à toute scission perçue parmi les républicains, Lauzen a écrit que l’avocat de Lerario pour que le GOP reste unis a raison.

“Les politiques progressistes démocrates spolient notre pays, notre État et notre comté”, a déclaré le courrier électronique de Lauzen. « Je suis fier du soutien financier populaire et généralisé durement gagné de notre campagne. Les vieux politiciens fatigués peuvent me critiquer autant qu’ils veulent… ils ont pour la plupart démissionné tôt, perdu leurs primaires ou, comme M. Frasz, ont choisi de ne plus affronter les électeurs.

Le candidat, pas le parti

Pripusich a dit qu’il ne pense pas que les républicains de Kane soient divisés.

“Je ne pense pas une minute qu’il s’agisse d’une scission au sein du parti républicain”, a déclaré Pripusich. “C’est le candidat plutôt que le parti.”

Lenert, Wojnicki, Wallace et Frasz ont tous déclaré qu’ils soutenaient Hain comme le meilleur choix pour le comté de Kane, comme en témoigne le site Web électoral de Hain, www.hainforkanesheriff.com.

Quant à soutenir Hain le démocrate plutôt que Bodin le républicain, Frasz a déclaré: “Ron Hain est l’un des meilleurs shérifs que nous ayons jamais eu.”

“Il a d’excellents rapports avec le conseil du comté et d’autres responsables, il est très impliqué dans la sensibilisation de la communauté et travaille avec divers groupes”, a déclaré Frasz. “Je pense que cela montre que nous avons l’esprit ouvert et que nous pouvons être bipartites lorsqu’il s’agit de soutenir la bonne personne pour le poste.”

Lenert, Wojnicki et Wallace ont fait écho à l’évaluation de Frasz de la performance de Hain en tant que shérif. Lenert a déclaré qu’alors qu’il siégeait au Comité de la sécurité judiciaire et publique, Hain avait amélioré les conditions des détenus et était financièrement responsable, retournant plus d’un million de dollars par an au fonds général du comté.

“Ce n’est pas une question de loyauté envers le parti”, a déclaré Lenert. «Je pense que la meilleure personne devrait être élue – sans aucun doute dans mon esprit. J’ai une de ses pancartes dans mon jardin.

Wojnicki a déclaré qu’elle avait siégé au conseil d’administration par l’intermédiaire de quatre shérifs – Kenneth Ramsey, Pat Perez, Donald Kramer et maintenant Hain.

“Tous ont fait du bon travail, mais le shérif Hain a fait un travail incroyable”, a déclaré Wojnicki. « Il crée des programmes pour les gens qui sortent de l’incarcération. Il a développé une zone de désintoxication dans le bâtiment de la prison. Sans conteste, je pense qu’il est le meilleur shérif pour autant que je sache et de mon temps à bord et c’est pourquoi je le soutiens.

Wallace a dit que lui et Hain étaient allés au lycée ensemble.

“Mais en plus, je pense qu’il fait un excellent travail”, a déclaré Wallace. «Je ne vois pas grand-chose dans son travail qui est un R ou un D qui fait beaucoup de différence. … C’est le meilleur candidat, ça n’a rien à voir avec son parti.

Hain a convenu que la fonction du shérif – comme celle des juges, des procureurs de l’État et des coroners – n’a vraiment rien à voir avec le parti auquel ils appartiennent.

“Mais c’est ainsi que l’Illinois est organisé”, a déclaré Hain, concernant les partis politiques.

Surges, Brown et Martin n’ont pas renvoyé de messages vocaux demandant des commentaires.