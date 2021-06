Plusieurs membres du Parti unioniste démocrate ont démissionné du parti au milieu des revendications d’une « purge » contre ceux qui se sont opposés à Edwin Poots lors de la récente campagne à la direction.

Les conseillers du DUP, Glyn Hanna et Kathryn Owen, et l’ancienne candidate de Westminster, Diane Forsythe, font partie des membres qui ont quitté le parti au milieu d’une âpre dispute à propos de l’éviction d’Arlene Foster.

Les départs font suite à un vote visant à révoquer M. Hanna en tant que président de la DUP South Down Association lors d’une réunion de l’AGA en Irlande du Nord ce week-end.

Le conseiller a déclaré qu’il y avait eu « des brimades ouvertes et éhontées » de la part de certains membres du parti contre des personnes qui avaient exprimé leur soutien à Mme Foster et soutenu Sir Jeffrey Donaldson lors de la course à la direction du mois dernier.

Sir Jeffrey a déclaré qu’il était très regrettable que « des membres supérieurs et estimés estiment maintenant que le DUP n’est plus une maison chaleureuse pour eux » – et a révélé qu’il avait été contraint de dissuader les autres membres du parti de démissionner.

M. Hanna a allégué que certains membres du parti avaient été victimes d’intimidation lors d’une réunion de l’exécutif du DUP à Belfast à la fin du mois dernier lorsque la victoire électorale de M. Poots a été officiellement ratifiée.

« Je pense que c’est le début de la purge de tous ceux qui ont parlé contre la direction, alors j’encourage les autres membres du DUP avec décence et intégrité à considérer leur position », a-t-il déclaré dans sa déclaration de démission.

Mme Owen, collègue conseillère du conseil de district de Newry, Morne et Down, a ajouté: « Il me semble qu’il y a une purge des partisans de Donaldson, et ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se poursuive dans tout le parti. »

Dans sa propre déclaration de démission, Mme Forsythe a déclaré qu’elle avait été confrontée à des « attitudes irrespectueuses » au sein du parti, notamment « un sexisme honteux, l’âgisme et le ton sous-jacent de l’intimidation ».

Elle a déclaré que l’intimidation était désormais «à la vue» – les familles des membres étant «intimidées et diffamées» pendant la course à la direction. « La désintégration de ce parti ces derniers temps ne m’a laissé d’autre choix que de partir. »

Sir Jeffrey, s’adressant au Télégraphe de Belfast, a exhorté le nouveau chef du parti à tendre la main à ceux qui s’étaient opposés à lui.

« Je crains que si Edwin ne parvient pas à maîtriser rapidement cette situation, alors beaucoup d’autres puissent également conclure que le DUP n’est plus capable d’être une église large et de fournir un foyer pour le type de syndicalisme que nous épousons », a-t-il déclaré.

Edwin Poots s’adresse aux médias après avoir été ratifié en tant que nouveau leader du DUP (PENNSYLVANIE)

« Reconnaissant que de nombreux membres du parti ont de sérieuses inquiétudes quant à la manière dont Arlene a été renvoyée et à l’orientation future du parti, j’ai discrètement cherché à rassurer ceux qui m’ont soutenu et qui ont envisagé de démissionner.

Dans un communiqué, un porte-parole du DUP a déclaré prendre les réclamations des membres démissionnaires « très au sérieux » et a suggéré que les plaintes « devraient être faites par écrit pour permettre une enquête approfondie et équitable ».

Cela survient alors que le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a suggéré que ce serait une erreur et « rendrait les choses plus difficiles » si M. Poots n’assumait pas le rôle de premier ministre.

M. Poots a déclaré qu’il nommerait l’un de ses collègues premier ministre, affirmant qu’il souhaitait se concentrer sur le parti. Paul Givan du DUP est largement pressenti pour assumer le rôle après la démission de Mme Foster.