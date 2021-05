Un conseil scolaire local de l’Oregon tente maintenant d’exiger que chaque classe ait à la fois un drapeau BLM (ou une affiche) et un drapeau (ou une affiche) « Progressive Pride » pour accompagner le drapeau américain:

FIL QUOTIDIEN – Un conseil scolaire de l’Oregon a mis à jour une politique pour obliger chaque classe du district scolaire à afficher un drapeau ou une affiche «Black Lives Matter» et «fierté progressive». Le 6 mai, le conseil scolaire de Gresham-Barlow à Gresham, Oregon, a mis à jour la politique du district sur les «affichages et salutations du drapeau» afin de refléter les valeurs progressistes du conseil. La proposition exigerait que le conseil scolaire fournisse un drapeau américain, un drapeau de fierté et un drapeau BLM pour chaque classe. «Le district doit obtenir et afficher un drapeau américain, un drapeau ou une affiche de la fierté progressive et un drapeau ou une affiche Black Lives Matter d’une taille appropriée pour chaque classe», indique la politique. Robyn Stowers, l’un des membres les plus progressistes du conseil scolaire, a insisté sur le fait que le conseil exige que les trois drapeaux soient de la même taille.

Stowers a également exigé que tout gouvernement tribal soit également autorisé à mettre un drapeau dans chaque classe sur demande. Le conseil scolaire a convenu que battre un drapeau dans un district scolaire local de l’Oregon ne figurait pas en tête des «listes de choses à faire» de la plupart des tribus, mais a quand même insisté pour ajouter la disposition.

Daily Wire a inclus une vidéo du conseil scolaire où cette question du drapeau est débattue, et je vous encourage tous à en regarder au moins une partie. La vidéo commence juste avant 51h15:

Les deux jeunes femmes de la commission scolaire, Robyn Stowers et Amanda Orozco-Beach, sont essentiellement un couple de fascistes totalitaires. Kris Howatt, un autre membre du conseil, essaie de leur faire comprendre que rendre obligatoire quelque chose comme ça ne fera que causer des problèmes. Mais ces deux-là ne veulent même pas débattre de la question. Ils accusent Howatt d’essayer de bloquer la décision et même l’accusent de pousser indirectement la suprématie blanche en bloquant. Et quand elle évoque le fait que certains enseignants ne veulent peut-être pas de ces drapeaux dans leurs classes, les jumeaux fascistes déclarent cela comme des « préjugés adultes » et pensent que cela ne mérite même pas d’être discuté. Ils ne se soucient pas de ce que pensent leurs enseignants à ce sujet et croient que le conseil scolaire devrait le rendre obligatoire de toute façon parce qu’ils veulent être inclusifs. C’est vraiment incroyable à voir.

Si vous le regardez, et je vous suggère fortement de le faire, attendez d’arriver au moment où un «homme blanc», John Cook, prend la parole et donne son avis (à 1:01:30). Il est instantanément ridiculisé pour être blanc et ne pas avoir eu une « expérience vécue » sur la question ou quelque chose comme ça. Il qualifie calmement la tentative de Stowers de le réduire au silence et un autre membre du conseil intervient pour essayer de faire avancer la réunion. Encore une fois, tout simplement incroyable.

Je pense que le vote final sur le drapeau et d’autres questions aura lieu cette semaine le 27. Je parie que ce sera un autre brûleur de grange…