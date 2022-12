Les membres du conseil d’administration du comté de Lee honorés pour leurs services distingués – Shaw Local

DIXON – Le conseil du comté de Lee a récemment honoré plusieurs membres pour leur dévouement et leur service au comté.

Le conseil d’administration a approuvé la semaine dernière des résolutions reconnaissant les membres sortants John Nicholson, Marvin Williams, Marilyn Shippert et Arlan McClain, ainsi que feu Bill Palen et Doug Farster.

Le président du conseil d’administration, Bob Olson, a déclaré que les six membres totalisaient 104 années de service et “ils ont beaucoup apporté à la table”.

Nicholson a siégé au conseil pendant 20 ans, y compris un mandat de président et plusieurs mandats de vice-président.

John Nicholson de Farming Heritage, Inc. était occupé à créer puis à vendre du maïs soufflé au 72e Grand Detour Arts Festival. L’événement a eu lieu sur le terrain du site historique John Deere à Grand Détour. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Il a également été président du comité des propriétés pendant plus de 16 ans et vice-président des comités des services administratifs, des réclamations, de l’exécutif, de la sécurité publique et des négociations.

Nicholson portait de nombreux chapeaux dans la communauté, y compris un mandat de maire de Franklin Grove et membre du conseil du village, membre de la société historique de la région de Franklin Grove, du conseil du tourisme du comté de Lee et membre du comité de circonscription.

Il est membre fondateur de la Franklin Creek Conservation Association responsable de la construction du Franklin Creek Grist Mill. Il était également avec Farming Heritage Inc., responsable de la restauration du HI Lincoln Building, qui était autrefois le siège national de la Lincoln Highway Association.

«John a servi avec distinction et on se souviendra d’être un ardent défenseur du tourisme régional et des efforts de développement économique, représentant le conseil d’administration de diverses agences, notamment le conseil régional de Blackhawk Hills, la Lee County Industrial Development Association, le Lee-Ogle Enterprise Zone Board et le Office du tourisme du comté de Lee », selon la résolution.

Williams a siégé au conseil pendant 22 ans et a été le représentant du comté au sein du Tri-County Opportunities Council pendant 20 ans.

Les représentants de la Légion américaine, de gauche à droite, Marvin Williams, Barry Henderson, Don Wolf et Bob Hibbard apprécient un déjeuner pendant le Sauk Valley Veterans Fall Fest au John Dixon Park. (Alex T)

« Marvin a servi avec distinction, en utilisant son vaste réseau social et professionnel. Il semblait connaître des gens partout où il allait et n’a jamais rencontré d’étranger, ce qui a augmenté de façon exponentielle sa capacité à vendre plus de billets de collecte de fonds pour des œuvres caritatives locales et pour le Parti républicain que n’importe qui d’autre », selon la résolution.

Williams, un vétéran de la marine américaine, a également été impliqué dans le Dixon Noon Lions Club, le Lee County Farm Bureau et le Lee County Council on Aging.

Shippert a siégé pour la première fois à la Commission du plan nouvellement formée en 1998, chargée d’élaborer le premier plan d’aménagement du territoire complet du comté. Elle a été élue au conseil du comté en 2004 et a fini par servir 18 ans dans la plupart des fonctions disponibles, y compris vice-présidente du conseil et chef de nombreux comités.

«Marilyn a servi sa communauté dans de nombreux autres rôles de leadership, y compris, mais sans s’y limiter, le superviseur du canton de South Dixon, le bureau agricole du comté de Lee, le président de la Ronald Reagan Home Preservation Foundation, en plus de faire régulièrement du bénévolat au Ronald Reagan Boyhood Home et en tant que trésorier. de l’Église luthérienne Immanuel », selon la résolution.

Marilyn Shippert

McClain a siégé au conseil d’administration pendant une décennie, de 2012 à 2019, puis de 2020 à 2022. Il a également été reconnu pour les 37 années pendant lesquelles il a été directeur exécutif de Kreider Services et sa défense de longue date des personnes handicapées.

Le service de Farster au conseil du comté de Lee a commencé en 1998 et s’est poursuivi jusqu’à sa mort le 14 octobre, à l’exception de 2009 à 2014, lorsqu’il a été superviseur du canton de Dixon.

Il a également été greffier du canton de Dixon, président du comité central républicain du comté de Lee pendant plus d’une décennie, président du conseil du comté de Lee sur le vieillissement et membre de Dixon Elks.

“Doug a servi avec distinction et restera dans les mémoires pour être un homme de parole, un ‘influenceur’ discret qui a utilisé son réseau d’amis et de collègues pour obtenir un soutien pour des initiatives importantes”, selon la résolution.

Palen a siégé au conseil pendant 14 ans jusqu’à sa mort, également le 14 octobre.

Il était membre du conseil d’administration d’Ogle / Lee Crime Stoppers, ancien dirigeant exalté de Dixon Elks Lodge et ancien président du Dixon Noon Lions Club. Il a été récipiendaire du Melvin Jones Fellowship Award.

“Bill a servi avec distinction et on se souviendra du sens de l’humour qu’il a apporté même aux discussions les plus controversées, pour son enregistrement de présence toujours rapide et fiable, et pour son personnel délicieusement surprenant avec ses capacités informatiques et son désir de passer au numérique avec les fonctions du conseil d’administration, » selon la résolution.