Les membres du Congrès appellent les entreprises à conserver les programmes DEI alors que les procès se poursuivent

NEW YORK– Un groupe de démocrates au Congrès a appelé mardi les plus grandes entreprises américaines à conserver leurs diversité, équité et inclusion programmes, affirmant que de tels efforts donnent à chacun une chance équitable de réaliser le rêve américain.

Les 49 membres de la Chambre, dirigés par le représentant américain Robert Garcia de Californie, ont partagé leurs points de vue dans une lettre envoyée par courrier électronique aux dirigeants du Fortune 1000. Cette décision fait suite à plusieurs grandes sociétés disant ces derniers mois qu’ils mettraient fin ou réduiraient leurs initiatives DEI.

« L’inclusion est une valeur américaine fondamentale et une excellente pratique commerciale », ont écrit les législateurs. « En adoptant cette valeur, vous créez des lieux de travail plus sûrs et plus équitables sans sacrifier la qualité ou la réussite financière. »

Une poignée d’entreprises américaines, dont GuéHarley-Davidson, John Deere, Bas et Molson Coors ont renoncé à leurs initiatives DEI au cours de l’été. Les retraites ont eu lieu à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis. interdire l’action positive lors des admissions à l’université et après des militants conservateurs visés les grandes marques américaines sur leurs politiques et programmes de diversité.

Les politiques DEI sont généralement conçues comme un contrepoids aux pratiques discriminatoires. Les critiques soutiennent que les programmes éducatifs, gouvernementaux et commerciaux qui distinguent les participants en fonction de facteurs tels que la race, genre et l’orientation sexuelle sont injustes et les mêmes chances devraient être accordées à tout le monde.

Les adversaires ont eu plusieurs législatif et victoires juridiqueset des dizaines d’autres cas sont en cours de traitement devant les tribunaux.

« Ces efforts visant à faire reculer les droits se produisent partout. Ils se produisent sur le lieu de travail. Cela se produit dans les législatures des États », a déclaré Garcia à l’Associated Press. « Et il faut que ça s’arrête. Et nous devons réagir et faire entendre notre voix. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et permettre que cela se produise. »

La lettre des législateurs indique qu’un nombre croissant de consommateurs américains dépensent leur argent auprès d’entreprises qui défendent l’inclusion et qu’il est peu probable qu’ils continuent à soutenir des entreprises qui, selon eux, reviendront sur leurs engagements visant à rassembler les gens.

« Les progrès continus vers des politiques et des avantages sociaux plus égalitaires diminuent le risque que quiconque – employés et consommateurs – soit victime de discrimination, de préjugés et d’autres menaces pour sa sécurité et son bien-être », indique la lettre.

La lettre fait suite à l’annonce par la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi qu’elle a intenté 110 poursuites au cours de l’année écoulée, alléguant que les employeurs avaient harcelé sexuellement des adolescents, discriminé contre des travailleurs sur la base de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, se livraient à des schémas de discrimination et violaient les règles. Loi sur l’équité des travailleuses enceintesentre autres violations.

Les poursuites représentent une petite fraction des plaintes déposées auprès de l’EEOC. L’agence a reçu plus de 81 000 accusations de discrimination sur le lieu de travail au cours de l’exercice 2023, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2022, a déclaré la présidente de l’EEOC, Charlotte Burrows.

Pour chaque plainte, l’EEOC a informé l’employeur et a lancé une enquête. Beaucoup impliquaient des allégations de harcèlement racial ou de discrimination religieuse, a déclaré Burrows.

« La plupart des gens ne signalent même pas en interne, et encore moins au gouvernement fédéral, lorsqu’ils sont victimes de discrimination, donc malheureusement, ce n’est que la pointe de l’iceberg », a déclaré Burrows à l’AP.

Elle et d’autres commissaires soutiennent fermement les programmes de diversité, d’équité, d’inclusion et d’accessibilité « parce qu’ils constituent, à bien des égards, un antidote au type de pratiques qui nous amènent à recourir aux tribunaux », a déclaré Burrows.

Pendant ce temps, les poursuites pour discrimination à rebours pourraient prendre de l’ampleur. La Cour suprême des États-Unis a récemment décidé qu’elle entendrait un procès intenté par Marlean Ames, qui affirme avoir été victime de discrimination dans son travail au Département des Services à la Jeunesse de l’Ohio parce qu’elle était hétéro.

« C’est une affaire qui, selon les gens, ouvrira les portes des palais de justice à davantage de poursuites pour discrimination inversée », a déclaré Jason Schwartz, coprésident du syndicat. & groupe de pratique de l’emploi chez Gibson Dunn.

Les tribunaux de circuit ne sont pas d’accord sur l’opportunité de soumettre les affaires de discrimination inversée à un niveau plus élevé. Certains ont statué que si une personne issue d’un groupe majoritaire dépose une plainte pour discrimination, elle doit présenter davantage de preuves de discrimination qu’une personne issue d’un groupe minoritaire qui dépose une plainte similaire.

« L’intérêt de la Cour suprême pour cette affaire laisse entrevoir la possibilité qu’elle abaisse la barre », a déclaré Schwartz. « Nous constatons déjà une augmentation très massive de ces cas de discrimination inversée. »

Des groupes tels que le Alliance américaine pour l’égalité des droits ont repoussé les politiques d’action positive dans les universités et les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion menées par les entreprises.

Récemment, la société basée à Atlanta Fearless Fund a dû interrompre un concours de subventions pour les femmes noires propriétaires d’entreprise dans le cadre d’un accord avec l’Alliance américaine pour l’égalité des droits, qui affirmait que les programmes basés sur la race devraient être ouverts à tous, quelle que soit leur race.

« L’attention a été si intense sur tous les risques émanant du côté anti-DEI », a déclaré David Glasgow, directeur exécutif du Meltzer Center for Diversity, Inclusion, and Belonging à la NYU School of Law. « Mais je crains parfois que les organisations corrigent trop ce problème ou s’en inquiètent un peu trop au détriment de l’autre côté de l’équation. »