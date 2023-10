Les membres du CIO demandent au président Thomas Bach de rester au-delà de la fin de son mandat en 2025

Plusieurs membres du Comité international olympique ont appelé dimanche le président Thomas Bach à rester en fonction après la fin de son deuxième mandat en 2025, et à en poursuivre un troisième.

Élu en 2013, Bach doit se retirer en 2025 selon les règles actuelles de la Charte olympique, après un premier mandat de huit ans et un second de quatre ans.

Le nombre de mandats a été limité par son prédécesseur Jacques Rogge pour éviter des mandats trop longs, comme celui de l’ancien président Juan Antonio Samaranch, qui a dirigé le pays pendant 21 ans, de 1980 à 2001.

« Vous nous avez montré la meilleure voie pour aller de l’avant », a déclaré à Bach, membre du CIO, Luis Mejía Oviedo, en lui proposant un troisième mandat.

« Il faut s’occuper de ce mouvement. C’est pourquoi je souhaite proposer cette approche.

Plusieurs autres membres, dont le Japonais Morinari Watanabe, ont également appelé Bach à rester et ont demandé une modification de la Charte.

Il est toutefois peu probable que cela se produise lors de leur réunion dans la capitale financière indienne, car de tels changements doivent être proposés par écrit et remis environ 30 jours avant une session du CIO.

Bach, un avocat allemand, s’est dit honoré par ces appels mais a refusé de dire s’il envisageait de rester.

« Je peux résumer ces interventions et tout d’abord vous remercier beaucoup pour vos aimables paroles de soutien », a déclaré Bach. « Ces mots de soutien ne s’adressent pas uniquement à moi. Ils s’adressent à nous tous.

« Ce qui nous a permis de surmonter les défis que nous avons rencontrés, c’est précisément cette unité. »

« Je ne vous cacherai pas qu’ils (les commentaires de soutien) me sont allés droit au cœur. Vous savez combien j’insiste toujours sur cette unité et j’apprécie ce soutien, cette amitié et cet amour.

« Vous savez que je suis très fidèle à la Charte olympique. »

Depuis son arrivée au pouvoir, Bach a dû faire face à plusieurs crises majeures, comme le scandale du dopage en Russie après les Jeux d’hiver de Sotchi en 2014.

Il a également dû coordonner le report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo 2020 en raison du COVID-19 ainsi que des retombées sur le sport mondial de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’ancien champion olympique d’escrime a également fait adopter de nombreuses réformes majeures visant à rendre la candidature et l’organisation des Jeux olympiques moins coûteuses et moins compliquées, et plus attrayantes pour les futures villes hôtes.

