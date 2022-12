Les membres du BTS voient Kim Seokjin alias Jin alors qu’il s’enrôle dans l’armée aujourd’hui ; l’aîné se coupe les cheveux et plus de visuels laissent ARMY ému

BTS membre Jin s’est enrôlé dans l’armée aujourd’hui. La enrôlement militaire cérémonie a eu lieu il y a quelque temps et les membres du BTS RM, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook est venu voir Kim Soekjin alias Jin au militaire camp. Tout le fandom est assez émotif en ce moment. BTS, eux-mêmes, ont partagé les photos d’OT7, la dernière depuis un moment, alors que BTS Jin lui a dit adieu pour le moment. ARMY est incapable de contrôler ses larmes et exprime ses émotions sur Twitter. Les diverses photos et vidéos qui font surface à propos de Jin et certains des messages des membres pour Jin hyung les ont rendus vulnérables.

BTS est venu voir Kim Seokjin alias Jin

Hollywood News regorge de reportages sur l’enrôlement militaire de Kim Seokjin alias Jin. Le 13 décembre 2022 restera à jamais dans les mémoires de l’ARMÉE et du monde de la K-pop. Le membre le plus âgé du BTS s’est enrôlé dans l’armée pour le service et la formation obligatoires. Outre les membres de sa famille, Jin a été encouragé et soutenu par les membres RM (Kim Namjoon), Suga (Min Yoongi), J-Hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) et Jungkook (Jeon Jungkook). Les voitures des membres défilaient à l’intérieur du camp du centre d’entraînement militaire une par une alors qu’ils venaient voir leur hyung.

Voici une vidéo du camp d’enrôlement militaire de Jin avec les voitures des membres du BTS :

La vidéo de coupe de cheveux de BTS Jin et les visuels du centre de formation deviennent viraux

Un clip vidéo partagé par le directeur créatif Kim Sunghyun devient viral. Il présente le chanteur The Astronaut qui se fait couper les cheveux. Il se prend une coupe à la mode. C’est une vidéo monochrome. On voit le coiffeur couper les cheveux derrière les oreilles de Jin alors qu’il est assis tranquillement. Une photo de Jin saluant et se tenant au garde-à-vous au centre de formation a également fait surface et devient virale. Découvrez-les ici :

Soyez en bonne santé et heureux, papi seokjin ? on se retrouve en juin 2024 ? #BTSJIN pic.twitter.com/lOIAPBBQfi ?? (@jasdomingo_) 13 décembre 2022

J-Hope, poste de Taehyung pour Jin

J-Hope a partagé un carrousel de photos avec Jin tout en lui demandant de faire attention et de ne pas se blesser pendant l’entraînement dans l’armée. Le message comprend diverses photos de Jin et J-Hope et du délicieux repas qu’ils ont pris. BTS V alias Kim Taehyung a partagé une vidéo du concert et a demandé à Jin de ne pas se blesser. Découvrez le post et les vidéos ici:

[UPDATE] Taehyung [@/thv] Histoire Instagram ?: 123 Ne te blesse pas (Jin) ? Chanson : L’Astronaute de Seokjin ? pic.twitter.com/9R5Y0SclE7 TKPH | ? (@tk_philippines) 13 décembre 2022

Le frère de Jin a également assisté à l’enrôlement militaire

Le frère de Jin est également venu le voir partir. Il a partagé une photo des décorations que l’ARMÉE avait faites pour voir Kim Seokjin près et autour du centre d’entraînement militaire. Les ARMY sont également devenus très émotifs. Découvrez quelques-uns des tweets ici :

seokjin manquant jour 1 j’espère que mon bébé sera toujours en bonne santé dans l’armée ?? mentionner après dm (@bubymilkcandy) 13 décembre 2022

Seokjin, restez en bonne santé. Revenez en toute sécurité. ??????? Soukanya ? (@sukanyasngpt7) 13 décembre 2022

le jour arrive. retour en bonne santé et plus fort, notre lune, Kim Seokjin ?? https://t.co/JXiuxGM9gY apo-bangpo (@karikakaa) 13 décembre 2022

SEOKJIN ET SES 6 ENFANTS ???? https://t.co/gYMdl5JVXI Nadya. (@taenmjn) 13 décembre 2022

Mes amours, je ne suis pas douée avec les mots, mais svp, vous savez que vous avez été mon soutien et mon havre de paix, merci et je vous soutiendrai tout au long #bts et Jin ma lune revient une meilleure personne maintenant 🙂 Je ne peux pas tous vous revoir #BTSJIN #armée #SEOKJIN ? pic.twitter.com/94ECd2cgZa maya ? ???? (@seokkjinies) 13 décembre 2022

Jin sera démobilisé de l’armée en juin 2024. On dit que les membres du BTS effectueront tous 18 mois de service militaire obligatoire. Un de moins, six de plus, ARMY. Es-tu prêt?