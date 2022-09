Les membres du BTS V, Jin, Jimin et d’autres étant émotionnellement absorbés par Pasoori sont tout simplement la meilleure vidéo sur Internet aujourd’hui [WATCH]

Les membres du BTS Jin, V, Jimin, Jungkook, RM, Suga et J-hope jouissent d’un immense fandom. Leur musique devient virale en un rien de temps et les six membres sont très aimés par leurs fans connus sous le nom d’ARMY. Il n’est pas surprenant que chaque fois qu’un membre du BTS collabore avec une star internationale comme Ed Sheeran, Coldplay et bien d’autres, ils deviennent des sensations sur Internet. Leur musique devient virale et tout le monde en raffole. Eh bien, que diriez-vous des membres du BTS dansant sur de la musique folk et hindi ?

Nous sommes récemment tombés sur une vidéo éditée de membres de BTS groovant vers Pasoori. Un fan a réussi à obtenir les clichés parfaits de RM, Jin, Jimin, V et d’autres pour correspondre aux airs et aux paroles de la chanson. La chanson Pasoori d’Ali Sethi et Shae Gill est devenue l’une des chansons les plus tendances sur YouTube et le tadka de BTS n’a fait qu’ajouter à l’excitation. Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo est éditée par MangMochi, la même personne qui a fait danser BTS sur Saami Saami de Pushpa. La page YouTube contient de nombreuses vidéos de BTS éditées sur les chansons des meilleurs films comme Bhool Bhulaiyaa 2 et d’autres. Même Kesariya de Brahmastra est sur la liste. Sur la chanson, Pasoori, tout le monde commente que c’est l’un des meilleurs montages qu’ils aient vus à ce jour.

Pendant ce temps, BTS fait la une des journaux à cause du prochain concert de Busan. Les rapports indiquent que la ville a refusé de financer leur concert gratuit et cela a laissé beaucoup de fureur. De plus, il y a un changement de lieu. Il a maintenant été déplacé au stade principal de Busan Asiad qui pourrait accueillir plus de 100 000 fans. Les fans sont super excités pour celui-ci et HYBE fait tout pour que la sécurité ne soit pas une préoccupation lors du concert.