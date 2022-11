Les membres du BTS RÉAGISSENT au folio spécial de 8 photos de Jungkook, Jimin et RM; laissez ARMY excité pour le tournage d’autres Bangtan Boys

BTS ARMÉEvous avez tous une vidéo loufoque mettant en vedette BTS téléchargé sur Bangtan TV. Nous sommes sûrs que les Bangtan Boys vous auraient beaucoup manqué, surtout de les voir ensemble tout le temps. Avec Run BTS qui sort en plusieurs parties et les membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook en se concentrant sur leurs projets solo, il n’y a pratiquement pas de fois où nous les avons vus tous les sept ensemble. Et maintenant, Bangtan TV a partagé une vidéo dans laquelle les membres ont réagi aux folios spéciaux 8 Foto.

BTS réagit à un foto spécial de 8 photos

Puisqu’il s’agit de la nouvelle vidéo, elle est vouée à devenir virale et tendance dans Hollywood News. La vidéo présente des membres du BTS assis ensemble et regardant la série de séances photo qu’ils ont menées. Les Bangtan Boys commencent par une série de photos de groupe. Le premier était le tournage occasionnel qui a été fait par eux-mêmes et le second était de BTS Sports Day.

Les Bangtan Boys ont révélé que la séance photo avait eu lieu il y a environ 2 ou 1,5 ans. OMG, le genre de contenu qu’ils ont dû tourner et travailler ensuite, imaginez ARMY ! En venant à la série spéciale 8 Foto Folio, les garçons ont parlé de leurs souvenirs d’enfance et des souvenirs de leur tournage.

BTS réagit au concept foto folio de RM, Jimin et Jungkook

Après avoir regardé les photos de groupe, les Bangtan Boys se sont penchés sur le concept Foto-Folios de chaque membre. Depuis seulement Jeon Jungkook alias Jungkook, Kim Namjoon alias RM et Park Jimin alias Jimin. Ils ont été bouleversés par les concepts différents et étonnants et les résultats, évidemment.

Vérifiez la réaction de BTS à l’épisode spécial 8 Foto-Folio 1 ici:

ARMY attend avec impatience le Foto Folio des autres membres

ARMY veut voir les photos des autres membres du BTS, c’est-à-dire Taehyung, Jin, Suga et J-Hope dès que possible. Les réactions dans le précap de l’épisode ont laissé ARMY très curieux. Découvrez leurs tweets ici :

Pendant ce temps, en dehors de ce nouvel ajout de contenu, nous avons également l’album solo de RM, Jin’s Drunken Truth, ainsi que les albums solo de Jimin et Taehyung. Jin s’enrôlerait dans l’armée en décembre.