Les membres du BTS devraient-ils être exemptés du service militaire ? La Corée du Sud pourrait demander au public – National

La Corée du Sud pourrait mener une enquête publique pour aider à déterminer s’il convient d’accorder des exemptions au service militaire obligatoire aux membres du groupe de garçons K-pop BTS, ont annoncé mercredi des responsables.

La question du service militaire actif pour les sept membres du groupe a été un sujet brûlant en Corée du Sud car son membre le plus âgé, Jin, risque de s’enrôler en décembre, lorsqu’il aura 30 ans.

Le ministre de la Défense Lee Jong-sup a déclaré aux législateurs qu’il avait ordonné aux responsables de mettre en œuvre rapidement une enquête. Il a déclaré que son ministère examinerait également divers autres facteurs tels que l’impact économique du BTS, l’importance du service militaire et l’intérêt national général.

Après que ses commentaires aient fait sensation, son ministère a précisé dans un communiqué que Lee avait ordonné aux responsables d’examiner si une telle enquête était nécessaire, plutôt que de la lancer immédiatement.

Il a déclaré que les responsables avaient été invités à étudier les détails, notamment quelle agence serait responsable d’une enquête, combien de temps cela prendrait et qui exactement serait interrogé. Le communiqué indique que si l’enquête est menée, elle sera effectuée par une tierce organisation, et non par le ministère ou les autorités concernées, pour garantir l’équité.

Le ministère a déclaré que les résultats ne seraient qu’un des nombreux facteurs déterminant le statut militaire des membres du BTS.

Selon la loi, tous les hommes valides en Corée du Sud doivent servir 18 à 21 mois dans l’armée dans le cadre d’un système de conscription établi pour faire face aux menaces de la Corée du Nord rivale. Mais le pays accorde une exemption aux athlètes, aux musiciens classiques et traditionnels, aux danseurs de ballet et autres qui remportent les premières places dans certaines compétitions parce qu’ils sont considérés comme ayant un prestige national accru.

Les personnes exemptées sont libérées de l’armée après avoir suivi trois semaines de formation de base. Mais ils sont tenus d’effectuer 544 heures de travail bénévole et de servir dans leurs domaines professionnels respectifs pendant 34 mois.

Certains politiciens et d’autres ont appelé à élargir la portée des exemptions pour inclure des stars de la K-pop telles que BTS, car elles ont également considérablement rehaussé l’image internationale de la Corée du Sud.

Une enquête privée plus tôt cette année a montré qu’environ 60% des répondants étaient favorables à l’exemption militaire pour les membres du BTS. Mais une autre enquête privée en 2020 a montré que 46% soutenaient les exemptions tandis que 48% s’y opposaient.