Les membres des « TED Talks » démissionnent et Bill Ackman est le président de 2024

Trois membres du groupe à l’origine de la série de conférences intellectuelles « TED Talks » ont démissionné, affirmant que le groupe avait adopté une position anti-palestinienne en nommant Bill Ackman comme orateur principal sur la scène de 2024.

L’astronome Lucianne Walkowicz, le cinéaste Saeed Taji Farouky et l’entrepreneur Ayah Bdeir cosigné une lettre de démission mercredi, déclarant qu’ils ne sont « plus disposés à être associés à une organisation qui honore et honore les fervents partisans du génocide des Palestiniens par Israël ».

Walkowicz, Taji Farouky et Bdeir ont spécifiquement pointé du doigt Ackman, affirmant qu’il « a défendu le génocide et le nettoyage ethnique du peuple palestinien par Israël », citant X messages d’Ackman, dont un dans lequel il demandait pourquoi les gens critiquaient Israël pour avoir lancé des tracts à Gaza suggérant des Palestiniens. évacuer.

Les affiches, qui affichaient des avertissements en arabe concernant les attaques imminentes d’Israël, étaient comparées à celles lancées lors de l’invasion du nord au cours de la première phase de la guerre.

« Qu’est-ce qui ne va pas avec cet avertissement ? Israël tente d’encourager les civils à évacuer une zone de guerre. Qu’est-ce que je rate?” Ackman a demandé à l’époque.

Trois membres de TED ont démissionné mercredi après que l’organisation médiatique a nommé Bill Ackman comme orateur, affirmant que le milliardaire du fonds spéculatif était un « fervent partisan du génocide des Palestiniens par Israël ». Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images

Lucianne Walkowicz, chercheuse senior de TED, une astronome basée à Chicago, faisait partie de celles qui ont démissionné mercredi. Lucianne Walkowicz/Facebook

Le trio de chercheurs seniors a ajouté que le milliardaire « a cyniquement utilisé l’antisémitisme comme une arme dans son programme visant à purger les universités américaines de la liberté d’expression pro-palestinienne », en faisant le lien avec un Message X d’Ackman qui disait : « L’anti-Israël est devenu de l’antisémitisme. »

Ackman a déclaré qu’il se tenait « sans aucune excuse aux côtés d’Israël et contre l’antisémitisme et le terrorisme, tout en soutenant fermement le peuple palestinien ».

“Les tentatives visant à annuler la parole et à éliminer l’échange libre et respectueux d’idées entre des personnes ayant des opinions divergentes sont à l’origine d’une grande partie des divisions qui ravagent notre nation”, a-t-il déclaré mercredi au Post.

« La vérité, la sagesse et, en fin de compte, la paix sont le résultat du libre échange d’idées et du débat, ce qui est précisément l’essence même de TED. Il est regrettable que cela ne soit pas mieux compris.

Walkowicz, Taji Farouky et Bdeir ont également critiqué TED pour n’avoir inclus aucun orateur palestinien dans sa programmation de 2024, qui comprend également l’icône du drag RuPaul Charles, le journaliste de guerre Anjan Sundaram et Zeynep Ton – professeur au Massachusetts Institute of Technology, l’un des prestigieux Les écoles contre lesquelles Ackman s’est ouvertement exprimé depuis que des journalistes ont fait état d’un antisémitisme croissant sur les campus.

«Même s’il y avait [Palestinians in the lineup]ce faux sentiment d’équilibre ne pouvait cacher le fait que TED a choisi non seulement de s’aligner sur les facilitateurs et les partisans du génocide, mais aussi d’amplifier leur propagande raciste », ont ajouté les ex-boursiers.

« C’est une position honteuse que nous refusons d’accepter. »

La lettre – qui a été adressée à Chris Anderson, directeur de TED, et à la directrice des TED Fellows, Lily James Olds – se termine par : « Cordialement et avec un soutien indéfectible à une Palestine libre. »

D’autres TED Fellows, ainsi que d’anciens membres du prestigieux programme et un conférencier TED ont également ajouté leur nom à la lettre de démission « en solidarité » avec Walkowicz, Taji Farouky et Bdeir.

Le cinéaste britannique Saeed Taji Farouky a également démissionné du programme TED Fellow, affirmant que la place d’Ackman dans la programmation de 2024 aligne TED « avec les facilitateurs et les partisans du génocide ». Institut du documentaire écossais

Taji Farouky a encouragé les lecteurs qui sont d’accord avec les sentiments partagés dans la lettre de démission à l’approuver en remplissant un formulaire Google.

Un formulaire Google a également été créé pour que toute personne lisant et acceptant l’avis « approuve le contenu de la lettre », a déclaré Taji Farouky dans un communiqué. Message X partagé mercredi.

« Faire preuve de solidarité est ouvert à tous ceux qui sont d’accord avec les critiques de cette lettre, que vous ayez ou non une relation formelle avec TED » la forme » a déclaré, qui note qu’il « accepte les signatures sur une base continue ».

Le formulaire remercie les contributeurs avec un emoji pastèque. Les images du fruit sont devenues un signe de solidarité avec la Palestine car il porte les couleurs du drapeau de la nation – rouge, noir, blanc et vert.

Le programme Fellows de TED, selon son site Web, offre aux individus une conférence TED, ainsi qu’un accès à des « coachs experts sur la façon d’affiner, d’exprimer et de communiquer votre travail et vos idées », selon le site Web de l’organisation médiatique.

L’entrepreneur basé à New York Ayah Bdeir a également cosigné la lettre de démission, qui précisait qu’il n’y avait aucun orateur palestinien dans la programmation 2024 de TED. Getty Images

Les boursiers bénéficient également d’un « coaching de carrière et d’un mentorat », ainsi que de « conseils en relations publiques et formation aux médias ».

Les représentants de TED n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Post.

Taji Farouky, un cinéaste basé au Royaume-Uni, a refusé de commenter au-delà de la lettre de démission.

Le Post a également sollicité les commentaires de Walkowicz, un astronome basé à Chicago au planétarium Adler, et de Bdeir, le fondateur de la startup d’électronique LittleBits, basée à New York.











