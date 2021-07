Les membres d’équipage du navire Queen Elizabeth de Cunard sont positifs pour COVID

Le Queen Elizabeth de Cunard Line a à son bord des membres d’équipage qui ont été testés positifs pour le coronavirus, a confirmé mercredi la compagnie de croisière. La compagnie de croisière n’a pas précisé combien de membres d’équipage ont été testés positifs.

« Nous avons détecté un petit nombre de cas de Covid-19 parmi les membres d’équipage rejoignant la reine Elizabeth », a déclaré le président de la Cunard, Simon Palethorpe, à USA TODAY dans un communiqué.

Aucun passager n’est à bord et le navire ne doit pas naviguer avec des passagers avant le 19 juillet.

La filiale de Carnival Corp. travaille avec Southampton Port Health et a pris des mesures pour « contenir la situation avec succès », notamment en limitant le nombre de membres d’équipage supplémentaires à bord, en mettant en place des mesures d’isolement approuvées et la recherche des contacts.

« Nous avons mis en place des procédures complètes de santé et de bien-être pour protéger tout le monde à bord, qui ont été développées avec les conseils de nos experts mondiaux de la médecine, de la santé publique et de l’industrie et en étroite coordination avec les ministères », a déclaré Palethorpe.

Cunard n’a pas partagé les détails médicaux de l’équipage, y compris s’ils avaient été vaccinés. La BBC a rapporté que le navire comptait environ 800 membres d’équipage à bord. Selon le site Web de Cunard, le Queen Elizabeth peut transporter un peu plus de 2 000 passagers et 1 000 membres d’équipage.

Selon les directives du gouvernement, seules les croisières intérieures sont autorisées au Royaume-Uni au cours de sa troisième étape sur la voie de la reprise des croisières après sa fermeture par la pandémie de COVID-19 l’année dernière. D’ici le 19 juillet, le Royaume-Uni devrait atteindre sa quatrième étape, levant la distanciation sociale et les restrictions de capacité. À l’heure actuelle, seuls 1 000 passagers maximum, soit 50% de la capacité, sont autorisés à bord des croisières intérieures – limite qui ne s’applique pas à l’équipage.